الوفد: كلمة الرئيس السيسي تعكس وعيه بأزمات القارة والمنطقة

ياسمين فوازصرح الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بأن كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 72، تعكس مدي العبء السياسي الذي يقع على مصر والذي يحتم تصديها لمسؤليات القارة الإفريقية والشرق الأوسط. وأن الخطاب أوضح حرص الرئيس علي تحقيق استقرار شامل ونظ



ياسمين فواز

صرح الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بأن كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 72، تعكس مدي العبء السياسي الذي يقع على مصر والذي يحتم تصديها لمسؤليات القارة الإفريقية والشرق الأوسط. وأن الخطاب أوضح حرص الرئيس علي تحقيق استقرار شامل ونظام عادل يساوي بين جميع دول العالم.

وأكد أن كلمة الرئيس تكشف عن قصور في أدوات الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها، فالأهداف واضحة للجميع ولا خلاف عليها وتسعي جميع الدول للوصول اليها، ولكن وجود بعض الدول التي تعلن عن محاربة الإرهاب وفي نفس الوقت تتسامح مع داعميه وتوفر لهم منصات دولية يشاركون من خلالها في مناقشات حول سبل مواجه خطره فهذا يعوق تحقيق الهدف المنشود من وجود المنظمات الدولية.

وأشار الي أن حديث الرئيس عن سوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين يؤكد حرص مصر الشديد علي تحقيق الإستقرار الشامل للمنطقة والتخلص من النزاعات من اجل تنمية مستدامة قادرة علي النهوض بالمجتمعات العربية والإفريقية، حيث تعد التنمية والرخاء الإقتصادي وتمكين الشباب من أقوي عناصر القضاء علي الإرهاب.

وأثني علي إهتمام الرئيس السيسي بالشباب ودعمه الدائم لهم سواء داخليا أو خارجيا والتحدث عنهم في المحافل الدولية وحرصه علي إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم في بلدانهم وهو ما يبعث برسائل مطمئنة للشباب لبذل جهد أكبر في التعلم والعمل لخدمة الوطن لقرب قدوم العصر الذي سيقودون فيه مجتمعاتهم الي الأفضل.