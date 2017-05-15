الوفد : قانون المحاماة اجتهاد تشريعي أصيل.. وعاشور خرج عن حدود الحوار وآدابه

ياسمين فوازأكد الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن تعديلات قانون المحاماة التي تقدَّم بها النائب سليمان وهدان وكيل المجلس والنائب عن حزب الوفد، هي حق أصيل له كمشرِّع وليس واجبًا عليه مراجعة أي كيان قبل تقديم التشريعات.وانتقد فؤاد ما وصفه من تصريحات لا تليق و

ياسمين فواز

أكد الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن تعديلات قانون المحاماة التي تقدَّم بها النائب سليمان وهدان وكيل المجلس والنائب عن حزب الوفد، هي حق أصيل له كمشرِّع وليس واجبًا عليه مراجعة أي كيان قبل تقديم التشريعات.





وانتقد فؤاد ما وصفه من تصريحات لا تليق وتخرج عن آداب الحوار نُسبت لسامح عاشور نقيب المحامين والتي حملت تجريحًا لنائب عن الأمة ووكيل منتخب لمجلس نواب مصر.

وشدَّد على أن ما أشار إليه النقيب من وجوب أخذ رأي النقابة هو محل احترام، وهذا دور اللجنة المختصة التي سوف تناقش المشروع المقدَّم من وكيل مجلس النواب، وفي النهاية يبقى الحق الأصيل للمشرِّع، ولا سيما أن التعديلات التي اقترحها “وهدان” يهدف منها صالح جموع المحامين لتحريك المياه الراكدة داخل النقابة والتي كنا نودُّ من نقيبها عدم انتظار عامين برلمانيين وأن يعد مشروع القانون قبل أن يبادر وكيل مجلس النواب بتقديم مشروعه.

وأكد فؤاد أن بيت الأمة مستعد لاستقبال الحوار المسئول للوصول إلى قانون يحقق صالح المحامين وصالح المحاماة، منوهًا بأن “الوفد” على مدار تاريخه كان وسيظل منحازًا وحليفًا لهذه المهنة السامية ومدافعًا عن كل ما يتعلق

بحقوقها ورفعة شأنها.

وأخيرًا شدد فؤاد على استياء الوفد الشديد من التجريح الذي استخدمه نقيب المحامين، قائلًا: “ما كان للحوار أن ينحدر إلى هذه الدرجة”.