الوفد: توجه مصر إلى أفريقيا هو الأول منذ 2005

ياسمين فوازأكد الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الخطوات التي تتخذها مصر في سبيل تقارب وجهات النظر أفريقيا هى الأولى من نوعها منذ عام ٢٠٠٥.وأشار "فؤاد" أن تبني مصر لهذا الاتجاه رغم تأخره يمثل ظهيرا حقيقيا للاستثمار والتوسع الاقتصادي، مؤكدا أن الخطوات الس

ياسمين فواز

أكد الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الخطوات التي تتخذها مصر في سبيل تقارب وجهات النظر أفريقيا هى الأولى من نوعها منذ عام ٢٠٠٥.

وأشار “فؤاد” أن تبني مصر لهذا الاتجاه رغم تأخره يمثل ظهيرا حقيقيا للاستثمار والتوسع الاقتصادي، مؤكدا أن الخطوات السريعة التي تخطوها مؤسسة الرئاسة في التقارب الأفريقي تستلزم خطة عمل وزارية لتحويل هذا التقارب لفرص اقتصادية ناجحة.

وأكد “فؤاد” أن المستهدف الموضوعي يجب أن يكون زيادة حجم التبادل التجاري، حيث تبلغ قيمة الصادرات إلى أفريقيا في 2016 حوالي 3.4 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 1.3 مليار دولار الأمر الذي لا يمثل قيمة كبيرة في ميزان التجارة بين مصر والعالم، ومن ثم يجب أن تستهدف مصر تضاعف تلك الأرقام من خلال خطة عمل تتبناها مجموعة وزارية متخصصة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل نظيره الصومالى، محمد عبدالله فرماجو، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية فى زيارة رسمية لمصر هى الأولى له منذ انتخابه، فبراير الماضى وتعد الزيارة استمرار لتحرك مصري أفريقي ملحوظ في الفترة الماضية.