الوفد: تهديد نواب 25-30 بالاستقالة شو إعلامى

إيمان عوفقال المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، إن آمالا كبيرة كانت منعقدة على المعارضة الوطنية داخل مجلس النواب والتى كان جزءا أساسيا منها نواب تكتل ٣٠/٢٥ و الذى انحاز لمصرية جزيرتى تيران وصنافير مثلما فعل حزب الوفد وهددوا بتقديم استقالاتهم لو مررت اتفاقية ترس

إيمان عوف

قال المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، إن آمالا كبيرة كانت منعقدة على المعارضة الوطنية داخل مجلس النواب والتى كان جزءا أساسيا منها نواب تكتل ٣٠/٢٥ و الذى انحاز لمصرية جزيرتى تيران وصنافير مثلما فعل حزب الوفد وهددوا بتقديم استقالاتهم لو مررت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الا أن الصدمة كانت للموقف السلبى والتراجع وعدم تنفيذ ما أعلنه التكتل في كل وسائل الاعلام، مما يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن ما فعله تكتل ٣٠/٢٥ ما هو إلا شو إعلامى.

وأضاف “قورة” فى تصريحات صحفية أنه عندما حانت ساعة الاختبار فشل نواب “25-30” الاختبار أمام الشعب المصرى وتمسكوا بكارنيه مجلس النواب وتشبثوا بالحصانة التى يتمتعون بها وفقدوا احترام الشارع ومصداقيتهم فى الوقت الذى تقدم فيه النائب الوفدي المحترم محمد فؤاد باستقالته الي رئيس مجلس النواب في هدوء دون ضجة اعلامية وذلك اعتراضا منه على مواففة مجلس النواب على اتفافية تيران وصنافير.

وشدد مساعد اول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية على أن هذه هي مواقف الحزب ورجاله فهم رجال افعال وليسوا اقوال ومن قبلهم اعلان موقف الهيئة العليا للحزب احترام الدستور واللجوء للاستفتاء الشعبي طبقا للمادة ١٥١ ويثبت للجميع ان المعارضة الوطنية الحقيقية ستظل حزب الوفد العريق دون غيره وسيظل الوفد هو صوت الامة وضميرها المدافع عن حقوق المواطن ومصلحة الوطن.