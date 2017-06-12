الوفد : النحاس لم يوقع مع السعودية اتفاقًا بشأن الجزيرتين

ياسمين فوازنفي الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام، ما ذكره محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بأن تفويض السعودية لمصر كان بناء على اتفاقية الغنائم التي وقّعها النحاس باشا، وقال إن هذا عارٍ تمامًا عن الصحة، فليس هناك أي اتفاقية وقّعها النحاس مع الجانب السعودي تعطي حق ملكية

ياسمين فواز

نفي الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام، ما ذكره محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بأن تفويض السعودية لمصر كان بناء على اتفاقية الغنائم التي وقّعها النحاس باشا، وقال إن هذا عارٍ تمامًا عن الصحة، فليس هناك أي اتفاقية وقّعها النحاس مع الجانب السعودي تعطي حق ملكية الجزيرتين “تيران وصنافير” للسعودية، أو تمنح مصر حق إدارة الجزيرتين من السعودية. كما أن الحكومة نفسها لم تطرح ضمن دفوعها في المحكمة أي اتقاقية بهذا الاسم، ولا توجد اتفاقية تتضمن اعترافًا من مصر بأن الجزر غير مصرية إلا الاتفاق المحرَّر سنة 2016 والذي يدعمه النائب محمد السويدي.

وأكد حسان أنه لم تقدم الحكومة عند نظر القضية أمام القضاء أي اتفاقية تفيد بأن السعودية طلبت من مصر إدارة الجزيرتين، بل على العكس من ذلك، رفعت مصر العلَم فوق الجزيرتين بقرار منفرد من جانب واحد، ودون الرجوع لأحد، وحتى قبل الخطابات المتبادلة مع الملك فاروق والتي لم تتضمن أي اعتراف مصري بسعودية الجزيرتين.

يُذكر أن النائب محمد السويدي قال، في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج ما وراء الحدث، أن الذي وقّع اتفاقية الإدارة هو النحاس باشا، رئيس الوزراء في حكومة الوفد عام 1950 فيما يسمى اتفاقية الغنائم.