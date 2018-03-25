الوفد البرلماني المتواجد ببريطانيا: الاعتداء على مريم لن يمر

ياسمين فوازقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الوفد البرلمانى المتواجد في بريطانيا لمتابعة قضية مقتل الطالبة مريم سيعود مساء اليوم الأحد للقاهرة، مؤكدًا أن الوفد حقق نجاحا باهرًا خلال زيارته القصيرة لبريطاني.وأكد عابد، خلال البيان الصادر له، أنه التقي بالشرطة البريطاني

ياسمين فواز

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الوفد البرلمانى المتواجد في بريطانيا لمتابعة قضية مقتل الطالبة مريم سيعود مساء اليوم الأحد للقاهرة، مؤكدًا أن الوفد حقق نجاحا باهرًا خلال زيارته القصيرة لبريطاني.

وأكد عابد، خلال البيان الصادر له، أنه التقي بالشرطة البريطانيا مؤكدًا أن ماحدث لمريم من اعتداء لن يمر مرور الكرام دون تقديم المتهمين والمهملين والمقصرين للعداله القانوينه، مشيرًا إلي أن السفارة المصرية ستتابع تقارير الطب الشرعى الحكومية والمستقلة من الطبيب الشرعى الخاص الذى ستكلفه السفارة بذلك لمعرفة حجم الإهمال الطبى من المستشفى عقب الاعتداء على مريم ودخولها المستشفى.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ماحدث لمريم جعل كافة القنوات الفضائية ببريطانيا تحول الرأي العام في الشارع البريطاني للتعاطف مع مريم وأهليته والمطالبة بمحاسبة المقصرين في مستتشفي نوتنجهام وكل من لم يساعدها أثناء الاعتداء عليها.

وأختتم النائب علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حديثه ،قائلًا أنه من الممكن أن يتبني نائب نوتنجهام تشريع قانوني لمعاقبة كل من شاهد الجريمة ولم يساعد المجني عليه أو يبلغ، وذلك لتصل العقوبة إلي الحبس.