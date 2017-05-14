الوفد: استعادة أراضي واضعي اليد يضيف مليارات للموازنة العامة

إيمان عوفقال المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، إن استعادة الأراضي من واضعي اليد قرار تأخر كثيرا مؤكدأ أند سيدخل عشرات المليارات للخزانة العامة للدولة، حال تنفيذه.وأشاد قورة بتصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاحه عددا من المشاريع التتموية بم

إيمان عوف

قال المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، إن استعادة الأراضي من واضعي اليد قرار تأخر كثيرا مؤكدأ أند سيدخل عشرات المليارات للخزانة العامة للدولة، حال تنفيذه.

وأشاد قورة بتصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاحه عددا من المشاريع التتموية بمحافظات الصعيد والتي طالب فيها القوات المسلحة ووزارة الداخلية بسرعة استعادة اراضي الدولة من “واضعي اليد” قبل نهاية شهر مايو الحالي.

وأشار مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية إلى انه تزامنا مع افتتاح المشروعات التنموية بالصعيد يجب على الحكومة أن تسارع في إنشاء هيئة “تنمية الصعيد” والتي سبق أن وجه الرئيس السيسي بإقامتها خلال مؤتمر الشباب بأسوان، موضحا أن تلك الهيئة ستحول محافظات الصعيد إلى منطقة جاذبة للمستثمرين.