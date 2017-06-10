الوفد: أدلة كثيرة تؤكد مصرية تيران وصنافير

تعجب المهندس ياسر قورة مساعد اول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، من إصرار مجلس النواب على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وذلك رغم وجود عدة حقائق تؤكد بطلانها وعلى رأسها صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية والذي يعنى أنها اصبحت باطلة ولاغية فكيف يناقش البرلمان شيئا لاغيا بحكم قضائى؟.

وقال “قورة” خلال بيان له إن الاتفاقية التى بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية من الأساس تخالف الدستور لكونها تحمل توقيع رئيس الوزراء رغم أن الدستور لم يكفل له ضمن اختصاصاته التوقيع على اتفاقيات مشابهة ومنح هذه الاختصاصات لرئيس الجمهورية دون غيره لذلك لا يجب مناقشتها.

واكد المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية أن أعمال السيادة طبقا للدستور يجب ان يتم طرحها للاستفتاء ولا يجوز مناقشتها بمجلس النواب كما يحدث الان مما يعني ان مناقشة البرلمان لها سيخالف الدستور.

واستنكر “قورة” تصريحات الحكومة بوجود مستندات تثبت سعودية الجزيرتين متسائلا: لماذا لم تقدم الحكومة تلك المستندات امام المحكمة في مراحل التقاضي المختلفة؟ مؤكدا انه كان من الطبيعي الا تحارب الدولة من اجل التنازل عن الارض مثلما يحدث الان وحينها كان الجانب السعودي سيلجأ للتحكيم الدولي لاثبات حقه في الجزيرتين مثلما حدث في صراع انجلترا والارجنتين على جزر فوكلاند.