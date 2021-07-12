«الوفاء لتأمينات الحياة» تعلن إطلاق شركتها التابعة رسميا فى السوق المصرية

أعلن محمد رمسيس عروب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الوفاء للتأمين وعبير حلمي صالح العضو النتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر، عن انطلاق عمليات الشركة التابعة المصرية في السوق المحلية رسميا ويأتي هذا الإطلاق عقب منح هيئة الرقابة المالية (FRA) في أغسطس 2020 ترخيصًا للشركة للعمل في مجال التأمين والفروع الطبية المختلفة وبرامجها طويلة الأجل.

عن الوفاء لتأمينات الحياة

تعد الوفاء لتأمينات الحياة مصر شركة مملوكة بالكامل وتابعة لشركة تأمين الوفاء برأس مال تأسيسي يصل إلى ١٥٠ مليون جنيه مصري وتركز من خلال عملياتها وأنشطتها على حماية وتعزيز المدخرات وحماية الصحة، والتأمين الشامل، حيث تقدم الشركة برنامج التامين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض.

من جانبه صرح محمد رمسيس عروب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الوفاء للتأمين، أن قيمة صناعة التأمين الأفريقية تقدر حاليًا بنحو 68 مليار دولار، ومن المتوقع لها النمو لأكثر من ذلك، لا سيما في منطقة شمال إفريقيا – التي تعد ثاني أكبر سوق بعد جنوب إفريقيا. وتأتي مصر على رأس الأسواق التي نهتم بها حاليا نظرًا لخططنا الطموحة، ليس فقط للبناء على نجاحنا الحالي ولكن أيضًا لتقديم خدمة متميزة لعملائنا فى الأسواق المستهدفة.

وصرحت عبير صالح، الرئيس التنفيذي لشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر، بأن الشركة تأسست برأس مال يصل إلى 150 مليون جنيه مصر، وأن الوفاء لتأمينات الحياة مصر تعتزم تقديم خدمات متميزة وخدمة عملاء متطورة، والتي ستساهم في نمو الصناعة بشكل جذري من خلال القوة المالية للشركة، ومزاياها التنافسية.

المجموعة تتواجد فى 6 دول

ستستعين شركة الوفاء لتامينات الحياة مصر بخبرتها الطويلة في مجال التحول الرقمي لتقديم أفضل الخدمات وأفضل تجارب للعملاء. تهدف الوفاء للتأمين أيضًا إلى إطلاق خدمات مساعدة للسوق المصرية والمصريين في الخارج، والاعتماد على مهارات الشركة التابعة المصرية لتوسعها في البلدان الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية.

تتواجد شركة الوفاء للتأمين حاليًا في 6 دول أفريقية من خلال 10 شركات. يتيح هذا التواجد للشركة تغطية 39٪ من إجمالي سوق التأمين الأفريقية باستثناء جنوب إفريقيا، مع سعي الشركة لتحقيق معدل تغطية يصل الى 65٪ بحلول عام 2025، من خلال تأسيس مزيد من الشركات في 10 دول أفريقية.