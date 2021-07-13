«الوفاء لتأمينات الحياة» تخطط للوصول إلى مليون عميل عبر ذراعها فى مصر

تستهدف شركة الوفاء لتأمينات الحياة مليون عميل فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع فى فرعى «الحياة» و«الطبى».

كشف محمد رمسيس عروب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تأمين الوفاء- المغرب، أن المجموعة تخطط للوصول إلى مليون عميل عبر ذراع الشركة فى مصر، وتستهدف الوصول إلى شريحتى متوسطى ومحدودى الدخل.

وأضاف عروب أن المجموعة لديها 5.3 مليون عميل، لافتا إلى أنها تعد من كبرى شركات التأمين عربيا وفى منطقة شمال أفريقيا، موضحا أن توسع الشركة بالسوق المصرية جاء نتيجة للنمو الذى شهدته مصر خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الكثافة السكانية كانت أيضا من أبرز عوامل جذب الشركة لضخ استثماراتها بالسوق المصرية، نظرا لما توفره من فرص للنمو يجب استغلالها من شركات تأمينات الحياة، موضحا أن استراتيجيتها ترتكز على 3 خدمات رئيسية تتمثل فى الوثائق الادخارية، والتى تشهد أهمية خاصة بمصر نظرا لبحث المواطنين عن وسائل ادخارية تمثل حماية لهم ولذويهم.

وأضاف أن الركيزة الثانية لاستراتيجية الشركة تتمثل فى التأمين الصحي، والذى أظهرت الفترة الأخيرة أهميته، خاصة مع تطبيق التأمين الصحى الشامل، كما تعتزم التوسع فى تقديم خدماتها لمحدودى ومتوسطى الدخل، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على رخصة مزاولة نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية خلال أغسطس 2020.

من جهتها، كشفت عبير حلمى صالح العضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر عن حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح 6 منتجات تأمينية بالسوق المصرية.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى للشركة أمس، أنها تطرح حالياً 4 منتجات بالسوق، على أن يتم طرح منتجين جديدين خلال الربع الثانى من العام المالى 2021/2022.

وأوضحت أن المنتجات الأربعة المطروحة حاليا بالسوق تضم منتج «وفا أموالى بريميم» وهو مخصص لشرائح العملاء ذات الدخل المرتفع ويمنح المنتج مزايا استثمارية وادخارية للعملاء، كما تشمل أيضا منتج «وفا أموالي» والذى يوفر الحماية التأمينية والمزايا الادخارية للفئة B من العملاء ذات الشريحة الأقل.

وأشارت إلى أن المنتج الثالث هو «وفا أولادي» والمخصص لتوفير الحماية التأمينية للأولاد ومساعدة أولياء الأمور فى توفير الأموال لتعليم أولادهم؛ موضحة أن المنتج الرابع هو «وفا معاشي» والمخصص لمخاطبة العملاء الراغبين فى الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد.