الوفاء لتأمينات الحياة تحصد جائزة المالية الدولية في الابتكار

حازت شركة الوفاء لتأمينات الحياة – مصر على جائزة المالية الدولية لعام ٢٠٢٣ كأكثر شركات التأمين ابتكارا من ضمن شركات تأمينات الحياة الحديثة بمصر.

عن الجائزة

وتسلم الجائزة في احتفال خاص تقيمه الجهة المانحة بدبي، ويشارك فيه كوكبة من الشركات الكبرى والشركات الدولية العاملة في مجالات الصناعة والاستثمار والمال في المنطقة العربية.

ويجئ منح هذه الجائزة لشركة الوفاء لتأمينات الحياة – مصر لإنجازها كأكثر شركات تأمينات الحياة ابتكارا في مصر، حيث تمنح هذه الجائزة للشركات التي تحقق إنجازات بارزة في مجالات الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول وإدارة الثروات وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد والأسواق الناشئة، ويتم اختيار الفائزين بالجائزة بمعرفة لجنة متخصصة من خبراء الإدارة والمال والأعمال في العالم العربي.

الوفاء لتأمينات الحياة توظف نظام تقني متطور

أشار هشام أبو أيوب العضو المنتدب إلى أن الشركة تتبع أحدث النظم التقنية تطورا في تقديم خدماتها لعملائها بمصر بتوظيف نظام تقني متطور ومواكبة التحول الرقمي الجاري في قطاع التأمين والقطاع المصرفي عبر استخدام النظم التقنية الحديثة المتبعة في شركتها الأم في المغرب وأكثر من دولة، والذي يتضمن تطبيقات وخدمات الدفع الإلكتروني للأقساط وتسهيل دورة العمل بما يساهم في سرعة إصدار الوثائق واستلام العملاء ودفع القسط في اليوم نفسه.

كما أعرب أبو أيوب عن سعادته بالجائزة التي حصلت عليها الوفاء لتأمينات الحياة – مصر ، والتي جاءت نتاج جهد وعمل فريق متميز من الخبراء والأكفاء العاملين بالشركة بمصر وأيضا نتيجة للدعم المستمر الذي تلقاه الشركة بمصر من شركة تأمين الوفاء – الشركة الأم بالمغرب وكذلك الشريك الاستراتيجي التجاري وفا بنك ايچيبت.

المشاركة فى ملتقى شرم راندفو

ويتزامن فوز الوفاء لتأمينات الحياة-مصر بهذه الجائزة المتميزة مع مشاركتها في مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (شرم رانديفو) الذي يعقد هذا الشهر بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تشارك الشركة “كراعي بلاتيني” بالتضامن مع حليفها البنكي – التجاري وفا بنك “البنك الرسمي للمؤتمر” في هذا الحدث الهام.

وأكد العضو المنتدب للشركة أن هذه المشاركة تأتي من إدراك الشركة لأهمية المؤتمر كأهم ملتقى سنوي للمشتغلين بصناعة التأمين في مصر، وأن هذه الرعاية هي من ثمار التعاون الوثيق مع بنك تجاري وفا الشريك التأميني للشركة بمصر.

كما ذكر أن الشركة تولي أهمية كبيرة لمشاركتها بالمؤتمر لكونه منصة كبرى وأساسية للمشتغلين بصناعة التأمين من الأسواق جميعهم، يلتقون فيها ويتبادلون الرؤى، ويتحاورن حول التحديات التي تواجه صناعة التأمين، والفرص الواعدة بهذا القطاع في مصر والإقليم، ويتبادلون الخبرات ويتعرفون على الممارسات الناجحة التي تسهم في تطوير الصناعة وأساليب العمل.

وكانت شركة الوفاء لتأمينات الحياة-مصر قد بدأت أعمالها بمصر في يوليو ٢٠٢١، شركة الوفاء لتأمينات الحياة – مصر شركة مملوكة بالكامل وتابعة لشركة تأمين الوفاء (إحدى شركات مجموعة المدى الاقتصادية بالمغرب) التي تعمل في المغرب وست دول بشمال أفريقيا، وتتمتع بموقع تنافسي متميز وحصة كبيرة من إجمالي سوق التأمين الإفريقي، وتسعى الشركة من خلال أساليبها المبتكرة والنظم الإدارية المتقدمة التي تتبعها لتحقيق معدل تغطية متزايد في السوق الأفريقي من خلال تأسيس مزيد من الشركات في عشر دول أفريقية.

عن الوفاء لتأمينات الحياة

تأسس فرع الشركة في مصر برأسمال تأسيسي يصل إلي ١٥٠ مليون جنيه.

وصرح هشام أبو أيوب بأن الشركة بمصر ستقوم برفع رأس المال بمبلغ إضافي سيتم الإعلان عنه هذا العام عقب الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الرقابية واجبة التطبيق تماشيا مع خطط التوسع الطموحة في سوق التأمين الواعد بمصر.

وتراهن شركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر على شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل من خلال منتجاتها التأمينية التي تلبي احتياجات تلك الشرائح، وذلك بجانب استهداف العملاء ذوي الدخل المرتفع أيضا، حيث بدأت الشركة انطلاقتها بحزمة من المنتجات الجديدة، وتشمل منتجات حماية وادخار، وتستهدف شرائح مختلفة من العملاء في المجتمع المصري حيث لدى الشركة أربع منتجات حاليا هي “وفا أموالي” و”وفا أموالي بريميم” و “وفا أولادي “و “وفا معاشي” والتي تتسم بالتنوع؛ حيث إن وفا أموالي بريميم هو مخصص لشرائح العملاء ذات الدخل المرتفع، ويمنح المنتج مزايا استثمارية وادخارية للعملاء، كما أن وفا أموالي يوفر الحماية التأمينية والمزايا الادخارية للعملاء ذوي الشريحة الأقل والدخل المتوسط والمنخفض. أما وفا أولادي فهو مخصص لتوفير الحماية التأمينية للأبناء ومساعدة أولياء الأمور في توفير الأموال لتعليم أولادهم ووفا معاشي المخصص للعملاء الراغبين في الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد.

وتولي الوفاء لتأمينات الحياة – مصر اهتماما بالتأمين متناهي الصغر، وتعتزم طرح منتجات وخدمات تأمينية جديدة لمحدودي الدخل خلال العام المقبل، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك دعماً لتوجهات الهيئة العامة للرقابة المالية لخدمة هذه الفئة من العملاء.

تعتمد الوفاء لتأمينات الحياة – مصر على آلية التأمين البنكي المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وذلك عبر ترويج وتسويق منتجات الشركة من خلال شراكتها مع التجاري وفا بنك إيجيبت، والذي يتم تسويق منتجات الشركة عبر فروعه.

وأكد أبو أيوب أهمية التأمين البنكي لنشاط تأمينات الحياة؛ وأهمية التعاون والشراكة مع تجاري وفا بنك بمصر؛ نظرا لما يمثله من قناة تسويقية رئيسية في الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء، موضحا اعتماد الشركة في تعاملها بآلية التأمين البنكي على الحلول الرقمية المبتكرة لتحقيق السرعة في حصول العميل على وثيقة التأمين وبدقة.