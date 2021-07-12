تأميـــن

«الوفاء لتأمينات الحياة» تتفاوض مع بنكين لإبرام تحالفات تأمين مصرفى جديدة

وقامت الوفاء لتأمينات الحياة بالمشاركة في كافة مبادرات الشمول المالي وطرح منتجات اقتصادية جديدة وأخرى لمحدودي ومتوسطي الدخل
الشاذلي جمعة 2:56 م, الأثنين, 12 يوليو 21 2:56 م, الأثنين, 12 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت عبير حلمي صالح؛ العضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر؛ عن مفاوضات الشركة حاليا مع بنكين لترويج منتجاتها وتسويقها عبر فروعهما وفقا لآلية التأمين البنكي المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي للشركة اليوم، أن الشركة في المراحل النهائية للمفاوضات مع البنك الأول، بينما مازالت المناقشات والمفاوضات مع البنك الأخر في مراحلها الأولية، تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية.

اقرأ أيضا  الاتحاد العربي للتأمين يشارك في مؤتمر الخرطوم للتأمين الزراعي

التأمين البنكى قناة تسويقية مهمة

وأكدت حلمي على أهمية التأمين البنكي لنشاط تأمينات الحياة نظرا لما يمثله من قناة تسويقية رئيسية في الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء، مشيرة إلى حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح 6 منتجات تأمينية بالسوق المصرية.

وأضافت أن الشركة تطرح حالياً 4 منتجات بالسوق، على أن يتم طرح منتجين جديدين خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022/2021، وأوضحت أن المنتجات الأربعة المطروحة حاليا بالسوق تضم  وفا أموالي بريميم ووفا اموالي ووفا أولادي ووفا معاشي، بينما سيتم طرح منتج للتأمين الطبي ومنتج سادس خلال الشهور القليلة المقبلة.

اقرأ أيضا  التأمين الإسلامي لم يرتق للنتائج المأمولة .. فهل حان الوقت لتنظيم مجمع عربي لإعادة التكافل؟

الوفاء لتأمينات الحياة ترعى 7 أندية

ونوهت لعزم الشركة المشاركة في كافة مبادرات الشمول المالي وطرح منتجات اقتصادية جديدة وأخرى لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأشارت العضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر إلى أن الشركة حصلت على رعاية 7 أندية بالدوري الممتاز لكرة القدم وهى: الزمالك والجونة والاتحاد السكندري ومصر المقاصة والإنتاج الحربي وطلائع الجيش، بالإضافة إلى نادي المقاولون العرب.

اقرأ أيضا  «التمويل الدولية» تتولى تحليل بيئة العمل فى «القابضة للتأمين» وتوابعها

وكانت قد حصلت شركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر على رخصة مزاولة نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصري من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أغسطس الماضي تحت رقم 43 لسنة 2020.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

«الوفاء لتأمينات الحياة» تعلن إطلاق شركتها التابعة رسميا فى السوق المصرية

الشاذلي جمعة 3:25 م, الأثنين, 12 يوليو 21

عروب : مجموعة الوفاء المغربية تستهدف الوصول إلى 12 مليون عميل على مستوى العالم

الشاذلي جمعة 2:38 م, الأثنين, 12 يوليو 21

الوفاء لتأمينات الحياة تحصل على موافقة الرقابة المالية على 4 منتجات جديدة

الشاذلي جمعة 2:31 م, الأثنين, 12 يوليو 21

«طوكيو مارين» جينرال للتأمين تحصد 220 مليون جنيه أقساطا بنهاية يونيو الماضى

مروة عبد النبي 7:50 ص, الأثنين, 12 يوليو 21

الاتحاد المصرى للتأمين يستعرض الوسائل المبتكرة فى تسويق المنتجات

الشاذلي جمعة 5:07 م, الأحد, 11 يوليو 21

«أليانز» : الطلب على التأمين يرتبط بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى

الشاذلي جمعة 11:45 ص, الأحد, 11 يوليو 21