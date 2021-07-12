«الوفاء لتأمينات الحياة» تتفاوض مع بنكين لإبرام تحالفات تأمين مصرفى جديدة

كشفت عبير حلمي صالح؛ العضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر؛ عن مفاوضات الشركة حاليا مع بنكين لترويج منتجاتها وتسويقها عبر فروعهما وفقا لآلية التأمين البنكي المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي للشركة اليوم، أن الشركة في المراحل النهائية للمفاوضات مع البنك الأول، بينما مازالت المناقشات والمفاوضات مع البنك الأخر في مراحلها الأولية، تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية.

التأمين البنكى قناة تسويقية مهمة

وأكدت حلمي على أهمية التأمين البنكي لنشاط تأمينات الحياة نظرا لما يمثله من قناة تسويقية رئيسية في الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء، مشيرة إلى حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح 6 منتجات تأمينية بالسوق المصرية.

وأضافت أن الشركة تطرح حالياً 4 منتجات بالسوق، على أن يتم طرح منتجين جديدين خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022/2021، وأوضحت أن المنتجات الأربعة المطروحة حاليا بالسوق تضم وفا أموالي بريميم ووفا اموالي ووفا أولادي ووفا معاشي، بينما سيتم طرح منتج للتأمين الطبي ومنتج سادس خلال الشهور القليلة المقبلة.

الوفاء لتأمينات الحياة ترعى 7 أندية

ونوهت لعزم الشركة المشاركة في كافة مبادرات الشمول المالي وطرح منتجات اقتصادية جديدة وأخرى لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأشارت العضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر إلى أن الشركة حصلت على رعاية 7 أندية بالدوري الممتاز لكرة القدم وهى: الزمالك والجونة والاتحاد السكندري ومصر المقاصة والإنتاج الحربي وطلائع الجيش، بالإضافة إلى نادي المقاولون العرب.

وكانت قد حصلت شركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر على رخصة مزاولة نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصري من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أغسطس الماضي تحت رقم 43 لسنة 2020.