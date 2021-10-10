«الوفاء المغربية» تستهدف 1.2 مليار دولار أقساطاً العام الجارى

قال محمد رمسيس عروب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تأمين الوفاء المغربية إن المجموعة وضعت خطة طموح للتوسع فى أفريقيا لتعزيز تواجدها فى %65 من دول القارة السمراء، مشيرا إلى أنها تعمل حاليا فى 6 أسواق، وهى المغرب وتونس والكاميرون والسنغال وساحل العاج ومصر.

وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن مجموعته تستهدف 1.2 مليار دولار من الإيرادات خلال العام الحالى، مقابل 1.1 مليار خلال العام الماضى، وأنها تسعى لاقتحام نشاط التأمين المصرفى فى مصر، كما تستهدف شرائح الدخل المختلفة المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة، عبر منتجات تأمينات الحياة والتأمين الطبى..وإلى نص الحوار. المال: متى تأسست مجموعة تأمين الوفاء ؟

محمد رمسيس عروب: تأمين الوفاء هى شركة تابعة لمجموعة المدى ومجموعة التجارى وفا بنك وهى شركة رائدة فى قطاع التأمينات، إذ تستحوذ على %18.5 من السوق وفقا لإحصاءات عام 2020.

ولدى الشركة إستراتيجية طويلة المدى وحضورا فى أسواق رئيسية فى 6 دول وهى المغرب وتونس والكاميرون والسنغال وساحل العاج ومصر، حيث بدأت نشاطها تحت اسم «الشركة الجديدة للتأمين» «SNA» عام 1972 وكانت الانطلاقة بين عامى 1973 و1980، ووسعت الشركة نشاطها فى التأمين على الحياة ومنتجات تأمين الحوادث الجسمانية، المرض والعجز بين عامى 1980 و1988، لتقوم الشركة الجديدة للتأمين بتغيير تسميتها وتعتمد اسم «تأمين الوفاء» عام 1989.

وتم إدراج الشركة فى بورصة الدار البيضاء وطرح %20 من أسهمها عام 1998، وشهد عام 2003. ميلاد مجموعة التجارى وفا بنك بعد إعادة شراء البنك التجارى المغربى (BCM) لمجموعة بنك الوفاء، أصبح التجارى وفا بنك المساهم الرئيسى لشركة تأمين الوفاء. محمد رمسيس عروب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تأمين الوفاء المغربية

وبدأت الشركة توسعها فى تونس عام 2012 حيث تم إطلاق نشاط تأمينات الحياة بثامن أكبر أسواق التأمين بالقارة السمراء عبر الشركة التابعة للتجارى للتأمين، كما توسعت الشركة فى السنغال فى عام 2014 بإطلاق نشاط تأمين الحياة والممتلكات بثالث أكبر أسواق التأمين بمنطقة السيما (المؤتمر الأفريقى لأسواق التأمين) عبر الشركتين التابعتين (تأمين الحياة الوفاء بالسنغال وتأمين الوفاء بالسنغال).

وفى عام 2015 توسعت المجموعة فى الكاميرون من خلال إطلاق نشاط الحياة بثانى أكبر أسواق التأمين بمنطقة السيما (المؤتمر الأفريقى لأسواق التأمين) عبر الشركة التابعة تأمين الحياة الوفاء بالكاميرون، وفى عام 2016 تم إطلاق نشاط الحياة والممتلكات بأول أكبر أسواق التأمين بمنطقة السيما (المؤتمر الأفريقى لأسواق التأمين) عبر الشركتين التابعتين تأمين الحياة الوفاء بساحل العاج وتأمين الوفاء بساحل العاج.

السوق المصرية جاذبة للاستثمارات فى القطاع و نستهدف شرائح الدخل المختلفة

المال: ما هو هدف المجموعة من التوسع فى سوق التأمين المصرية؟

عروب: نركز حاليا على توفير تغطيات الحماية للعملاء فى مصر عبر برامج التأمين المختلفة التى تقدمها الشركة، وتستهدف الشركة التوسع فى نشاطى تأمينات الحياة و التأمين الطبى فى سوق التأمين المصرية.

وجدت الشركة دعما كبيرا وتشجيعا للعمل فى سوق التأمين المصرية وهى سوق جاذبة للاستثمارات ، ويتلخص شعار الشركة فى تقديم الحماية لمدخرات الأشخاص، وحماية صحة الأشخاص بجانب التأمين على حياتهم.

ويتجاوز حجم الاقتصاد المصرى 300 مليار دولار وهو ثالث أكبر اقتصاد فى أفريقيا بعد دولة جنوب أفريقيا، ونيجيريا بجانب عدد السكان الكبير الذى يتجاوز 100 مليون نسمة، و بالتالى فإننا أمام فرصة واعدة للاستثمار و التوسع وذلك فى ظل انخفاض معدل الاختراق والبالغ %1 والمتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة.

إلى جانب ذلك لا يمكن إغفال الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة والحكومة المصرية وهيئة الرقابة المالية لدعم سوق التأمين المصرى، وهو ما يشجع بالفعل على المساهمة فى نجاح هذه المنظومة ونهوض القطاع بالكامل.

المال: كم حجم رأس مال المجموعة الأم ؟ وأبرز مؤشراتها المالية ؟

عروب: بلغ إجمالى أقساط المجموعة فى 2020 حوالى 1.1 مليار دولار ، وبلغت الميزانية 5.9 مليار دولار، وبتلك الأرقام تعتبر الشركة هى الأولى فى قارة أفريقيا باستثناء دولة جنوب أفريقيا، فيما تحتل الشركة المركز الثانى على مستوى المنطقة العربية.

ويبلغ حجم رأس مال المجموعة حوالى 500 مليون دولار، وتبلغ حصة مجموعة المدى فى الشركة 40% و%40 حصة التجارى وفا بنك و%20 لباقى المساهمين فى سوق الأوراق المالية.

المال: ما هى مستهدفات المجموعة خلال العام الحالى ؟

عروب: تستهدف المجموعة معدل نمو يتراوح بين 5 إلى %10 خلال العام المالى الحالى 2021 من حيث حجم أقساط المجموعة بهدف تحقيق 1.2 مليار دولار .

نعمل فى التأمين المصرفى بخمسة أسواق ومفاوضات مع التجارى وفا مصر للتحالف معه

المال: حدثنا عن التجربة المغربية فى التأمين خاصة فى التأمين البنكى ؟

عروب: بدأنا نشاط التأمين البنكى منذ أكثر من 20 عاما فى المغرب ، من خلال تقديم عدد من المنتجات البسيطة لكن المحكمة فى نفس الوقت وفقا لمتطلبات العملاء، ولدينا حاليا فى المغرب حوالى 30 منتجا يتم تسويقهم عبر البنوك وفقا لاتفاقيات التأمين البنكى.

وتعمل الشركة فى نشاط التأمين البنكى فى كل من المغرب وتونس والكاميرون وساحل العاج والسنغال، وتستهدف الشركة التعاقد مع التجارى وفا بنك فى مصر لإبرام تحالف تأمين فى مصر لتسويق منتجات الشركة عبر فروع البنك فى مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة الرقابة المالية والبنك المركزى المصرى.

المال: ما هى الشريحة من العملاء التى تستهدفونها فى سوق التأمين المصرى ؟

عروب: لدى الشركة إستراتيجية فى مصر تقوم على ثلاثة عوامل متوازية الأول يتمثل فى حماية مدخرات العملاء ومنحهم عائد جيد من خلال استثمار تلك الأقساط فى أصول جيدة مثل السندات وأذون الخزانة وكذلك فى سوق الأوراق المالية.

أما العامل الثانى فيتمثل فى تقديم منتجات بسيطة بأقساط ملائمة لشرائح مختلفة لتوفير التأمين على الحياة و التأمين الطبى للعملاء فى ظل ما تواجهه العائلات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وهناك برامج تأمين طبى سوف توفر حماية دولية للعملاء. بالنسبة للعامل الثالث فتتمثل فى تطوير مزيد من الخطط التى تستهدف الشريحة المتوسطة من العملاء عبر منتجات وتغطيات محددة .

جائحة «كورونا» أدت إلى انخفاض الإيرادات وصافى الدخل

المال: ما هو تأثير وباء فيروس كوونا المستجد «كوفيد – 19» على سوق التأمين المغربى ؟

عروب: كان التحدى الأكبر هو استمرار تقديم الخدمات للعملاء فى المغرب فى وقت الإغلاق الحكومى، فى ظل بقاء المواطنين فى البيوت فى تلك الفترة وتناوب العمال فيما بينهم فى العمل من المنزل والعمل من المكتب، وانتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وواجهت الشركة بالفعل انكماشا بنسبة %5 فى نشاط التأمين فى المغرب على مستوى الإيرادات، وبلغت نسبة الانخفاض فى صافى الدخل حوالى %30 إذ انخفض صافى الدخل من 60 مليون دولارفى عام 2019 إلى 40 مليونا فى 2020.

المال: ما هى إجراءات الحكومة المغربية فى التعامل مع وباء كورونا ؟

عروب: قامت الحكومة المغربية بالعديد من الإجراءات للتصدى ومكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» ، تمثلت فى حزمة من القرارات العاجلة لإغلاق الحدود فى 19 مارس 2020 بعد تسجيل 60 حالة إصابة بالفيروس فى المغرب.

كما دعمت الحكومة المغربية المواطنين فى فترة بقائهم فى المنزل من خلال تقديم إعانة شهرية تراوحت بين 100 – 200 دولار إلى جانب دعم الحكومة القطاعين العام والخاص عبر صندوق الملك محمد السادس لمكافحة الوباء بقيمة 4 مليارات دولار لتوفير الرواتب والأسرة بالمستشفيات والمستلزمات الطبية من كمامات وغيرها.

وسارعت الحكومة المغربية فى الحصول على اللقاح وتوفيره للمواطنين وقامت بتطعيم حوالى 17 مليون نسمة وهو ما يقارب نصف عدد السكان.

نخطط لتغطية %65 من القارة الأفريقية

المال: ما هى خطة التوسع للمجموعة خلال السنوات الثلاث المقبلة ؟

عروب: نحن نغطى حاليا %39 من سوق التأمين الأفريقية (باستثناء دولة جنوب أفريقيا)، وتستهدف المجموعة الوصول إلى 60 – %65 من القارة خلال السنوات المقبلة.