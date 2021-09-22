«الوفاء المغربية» تستهدف التوسع فى التأمين المصرفى بمصر

تستهدف مجموعة تأمين الوفاء المغربية التوسع فى نشاط التأمين المصرفى فى مصر، عبر ذراعها المحلية وهى شركة الوفاء لتأمينات الحياة (مصر) .

كشف محمد رمسيس عروب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تأمين الوفاء (المغرب)، أن المجموعة بدأت نشاط التأمين البنكى منذ أكثر من 20 عاما فى المغرب، من خلال تقديم عدد من المنتجات وفقا لمتطلبات العملاء، ولديها حاليا فى المغرب حوالى 30 منتجا يتم تسويقها عبر البنوك وفقا لاتفاقيات التأمين البنكى.

وأضاف رمسيس أن المجموعة تعمل فى نشاط التأمين البنكى فى كل من المغرب وتونس والكاميرون وساحل العاج والسنغال، وتستهدف الشركة التعاقد مع «التجارى وفا بنك» فى مصر لإبرام تحالف تأمين مصرفى لتسويق منتجات الشركة عبر فروعه، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى.

وأكد أن شركته تركز حاليا على توفير تغطيات الحماية للعملاء فى مصر، عبر برامج مختلفة، وتستهدف التوسع فى نشاطى تأمينات الحياة والطبى فى السوق.

ولفت إلى أن شركته وجدت دعما كبيرا وتشجيعا للعمل فى سوق التأمين المصرية، وأنها جاذبة للاستثمارات، مضيفا: «يتلخص شعار الشركة فى تقديم الحماية لمدخرات الأشخاص، وحماية صحة الأشخاص بجانب التأمين على حياتهم».

وأشار إلى أن حجم الاقتصاد المصرى يتجاوز 300 مليار دولار، وهو ثالث أكبر اقتصاد فى أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، ونيجيريا، بجانب عدد السكان الكبير الذى يتجاوز 100 مليون نسمة، قائلا: «بالتالى فإننا أمام فرصة واعدة للاستثمار والتوسع وذلك فى ظل انخفاض معدل الاختراق والبالغ %1 والمتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة».

وأكد أنه إلى جانب ذلك لا يمكن إغفال الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة وهيئة الرقابة المالية لدعم سوق التأمين المصرية، وهو ما يشجع بالفعل على المساهمة فى نجاح هذه المنظومة ونهوض القطاع بالكامل.