الوطني للدفاع عن الصحافة يشيد بإنشاء القومي لمكافحة الإرهاب

إيمان عوفأشاد المستشار أنور الرفاعي، المحامي بالنقض، رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أنه خطوة مهمة في طريق نضال الشعب المصري وقواته المسلحة والشرطة ضد الإرهاب والتطرف.وقال، في بيان صادر عن المركز: ا

إيمان عوف

أشاد المستشار أنور الرفاعي، المحامي بالنقض، رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أنه خطوة مهمة في طريق نضال الشعب المصري وقواته المسلحة والشرطة ضد الإرهاب والتطرف.





وقال، في بيان صادر عن المركز: الإرهاب غول سرطاني يهدد الجسد المصري، ولا توجد دولة في العالم تحملت هذا الإرهاب، ووقفت صامدة رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، وأن قرار الرئيس إنشاء المركز يمثل خطوة جادة في طريق محاصرة الإرهاب والتطرف، خاصة في ظل محاولات رءوس الشر والفتنة في الخارج تجنيد بعض من الشباب للانخراط في تنظيماتهم الإرهابية والقيام بأعمالهم العدائية ضد الوطن.

وأضاف الرفاعي: في الوقت الذي نشيد فيه بإنشاء هذا المجلس فإنه لا بد من التنسيق بين كل الوزارات والمؤسسات الرسمية والمهتمين بهذا الأمر للوصول إلى أفضل النتائج في طريق مكافحة الإرهاب ودحره من فوق الأرض.

وقال: نتمنى أن تكون قرارات المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في ظل رئاسة الرئيس له أن تكون قراراته واجبة النفاذ وليس مجرد مجلس يُضاف إلى بقية المجالس القومية التي يتوقف دورها عند حدود البحث والتوصيات فقط. وعلى المجلس أن يقدم فورًا استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، سواء على صعيد المواجهة الفكرية وتجديد الخطاب الديني أو الأماكن والمناطق أو التجمعات التي تمثل بيئة لإنبات التطرف، وتعديل المناهج الدراسية بما يتفق مع معركتنا ضد الإرهاب، وعلى المجلس أن يقوم بدور مهم في التواصل مع المجتمع الدولي للتنسيق في المواجهة لأنه أمر يهم الإنسانية.