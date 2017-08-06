الوطني كابيتال تخطط لرفع الأصول المدارة 20%

شريف عمر: تخطط شركة الوطنى كابيتال للأوراق المالية، التابعة لبنك الكويت الوطنى - مصر، لزيادة قيمة الأصول المدارة بنحو %20 قبل نهاية العام الحالى. قال أحمد مختار، العضو المنتدب لشركة الوطنى كابيتال لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، إن قيمة الأصول المدارة بالشركة تبلغ حالي

شريف عمر:

تخطط شركة الوطنى كابيتال للأوراق المالية، التابعة لبنك الكويت الوطنى – مصر، لزيادة قيمة الأصول المدارة بنحو %20 قبل نهاية العام الحالى.

قال أحمد مختار، العضو المنتدب لشركة الوطنى كابيتال لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، إن قيمة الأصول المدارة بالشركة تبلغ حاليا 1.4 مليار جنيه، موزعة ما بين عدد من صناديق إدارة الأصول، بجانب محافظ أوراق مالية أخرى، وتخطط الشركة لزيادتها إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية العام الحالى.

وأضاف مختار لـ«المال» أن الشركة تركز بشكل كبير على نشاط إدارة المحافظ وجذب أكبر عدد من المستثمرين الخليجيين من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة بهدف زيادة قيمة الأصول المدارة، مع استغلال اهتمام رأس المال العربى بالاستثمار فى السوق المحلية.

وأكد أن اهتمام إدارة البنك بزيادة الأصول المدارة رسالة تأكيد على رغبته تعميق استثماراته فى سوق المال المصرية، وعدم وجود أية نوايا أخرى للتخارج، بعد بيع ذراع السمسرة مطلع العام الحالى لصالح مجموعة من المستثمرين.

وأشار العضو المنتدب لـ«الوطنى كابيتال للأوراق المالية»، إلى أن بيع ذراع السمسرة يرجع بالأساس إلى قرار المجموعة الأم للبنك فى الكويت، والتى رأت انخفاض جدوى الاستمرار بهذا القطاع فى السوق المصرية، كما قررت الاعتماد على أذرعها للسمسرة فى دبى والكويت، لتنفيذ أوامر باقى مستثمرى البنك المهتمين بسوق المال المحلية.

وكان تحالف استثمارى مكون من 3 رجال أعمال، هم رمسيس عطية، أحد أهم قدامى المستثمرين بسوق المال، ومحمد كشك، الذى عمل فى شركات «إتش سى» و«الوسيط المباشر»، بجانب على علوبة، رئيس شركة إيدج لإدارة المحافظ، قد استحوذ على كامل أسهم الوطنى كابيتال للسمسرة، نهاية الربع الأول، مع توزيع المساهمة بواقع %80 لعطية، و%20 مناصفة بين كشك وعلوبة، فى صفقة بلغت 27.5 مليون جنيه، قبل أن ينضم مؤخرا خبير أسواق المال هشام توفيق ويشترى %45 من رأسمال الشركة من حصة رمسيس، ويتم تغيير اسمها إلى فانتج للوساطة.

يشار إلى أن شركة الوطنى كابيتال لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، مملوكة لشركة الوطنى للاستثمار، وبنك الكويت الوطنى – مصر بنسبة %50 مناصفة لكل منهما.