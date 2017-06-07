الوطنية لمنتجات الذرة يصعد لـ 9.6% في ختام التعاملات

- "كايرو ثري" تودع عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الشركة أسماء السيدصعد سهم شركة "الوطنية لمنتجات الذرة" بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بصورة كبيرة ليتربع على قائمة الأسهم الأكثر صعودًا بنسبة بلغت 9.69 % عند 47.65 جنيه .وتجدُر الإشارة إلي قيام شركة كايرو ثري ايه

– “كايرو ثري” تودع عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الشركة



أسماء السيد

صعد سهم شركة “الوطنية لمنتجات الذرة” بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بصورة كبيرة ليتربع على قائمة الأسهم الأكثر صعودًا بنسبة بلغت 9.69 % عند 47.65 جنيه .

وتجدُر الإشارة إلي قيام شركة كايرو ثري ايه الدولية للصناعات “CAIRO 3A for international industuries” بإيداع مشروع عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم رأس مال شركة الوطنية لمنتجات الذرة (NCMP)، لدي الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتم إيداع مشروع عرض لشراء عدد 29,512,638 سهم، بسعر نقدي يبلغ 45 جم للسهم الواحد .

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، بأنه تم ايداع مشروع عرض شراء اجباري وفقا لاحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992، مشيرةً إلي أنه جارى دراسة العرض من قبل الهيئة.

وكانت شركة ايه دي ام انترناشيونال اس ايه ار ال، قد قامت مؤخراً بإيداع مشروع عرض الشراء الإجباري لنسبة 100% من أسهم رأس مال الوطنية لمنتجات الذرة. وبلغ سعر عرض الشراء الاجباري للسهم الواحد 35 جنيه مصري.

وكانت “المال” قد نشرت سابقًا أن شركة مصر المالية للاستثمارات تدرس التخارج من شركة الوطنية لمنتجات الذرة، والتى تمتلك حوالى %42.9 من رأسمالها، بما يوازى نحو 12.677 مليون سهم، وفقاً لآخر نموذج إفصاح للشركة.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم، 182 سهم، ومن بينها سيطر الارتفاع على حركة 84 سهم، وتراجع 56 سهم، بينما لم يتغير 42 سهم.

واختتمت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الأربعاء، على صعود متباين لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.05% إلى 13632 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنحو 2.25 % ليصل إلى 606 نقاط، ومؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 1.49% عند 1429 نقطة، و نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.59% عند 2082 نقطة، ليلحق بنظيره العشرينى، الذى صعد بنسبة 0.75 % عند12451 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 720 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية، والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 27.6 مليون جنيه، و21.7 مليون جنيه، و4.8 مليون جنيه، و11.6 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين، والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 22.1 مليون جنيه، و43.7 مليون جنيه على التوالى.