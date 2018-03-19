الوطنية لمنتجات الذرة تتسلم محطة الصرف الصناعى

تسلمت شركة الوطنية لمنتجات الذرة محطة الصرف الصناعى المقامة بجوار مصنعها بمنطقة العاشر من رمضان، بعد 4 سنوات من الانشاء. وأشارت مصادر مقرَّبة من الشركة إلى أن الأخيرة اتجهت عام 2013 لإنشاء محطة للصرف الصناعى، فى ظل ارتفاع الطاقة الإنتاجية…

تسلمت شركة الوطنية لمنتجات الذرة محطة الصرف الصناعى المقامة بجوار مصنعها بمنطقة العاشر من رمضان، بعد 4 سنوات من الانشاء.

وأشارت مصادر مقرَّبة من الشركة إلى أن الأخيرة اتجهت عام 2013 لإنشاء محطة للصرف الصناعى، فى ظل ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 700 إلى 1100 طن يوميًّا من طحن الحبوب الغذائية، وكان لزامًا عليها تطوير محطات الصرف، من خلال إنشاء محطة جديدة، بجانب المحطة الرئيسية منخفضة السعة.

وتابعت المصادر، فى تصريحات، لـ«المال»: تم التعاقد مع أحد المكاتب المحلية والأجنبية لإنشاء المحطة، وتم الانتهاء منها خلال 2014 لكن إدارة «الوطنية للذرة» رفضت التسلم بسبب عدم توافقها مع الشروط المتفق عليها، وتم الاتفاق على تعديل المحطة، والتى تم تسلمها فى النهاية بشكل ابتدائى فى فبراير الماضى.

كان الجهاز المركزى للمحاسبات قد وجّه انتقادات متكررة لإدارة الشركة، آخِرها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، تضمنت عدم تسلم الشركة محطة الصرف الصناعى الجديدة المنفذة بمعرفة شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة، رغم انتهاء أعمالها فى أكتوبر 2014، نظرًا لعدم الوصول بالنتائج إلى المعدلات المتفق عليها للمعالجة حتى يتم تسلمها.

ولفت «المركزى للمحاسبات» إلى أن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها بالمحطة قاربت 17.075 مليون جنيه حتى الربع الأول من العام الماضى.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة بصدد مخاطبة جهاز شئون البيئة لدراسة تحميل التكلفة الاستثمارية للمحطة على بنك التعمير الألمانى، والذى أبدى فى السابق موافقته على التمويل.

على صعيد آخر أظهرت القوائم المالية للوطنية للذرة تحقيقها ارتفاعًا فى الأرباح بنسبة مطردة قاربت %1031، بعد تحقيق ربح 146.11 مليون جنيه، خلال العام الماضى، مقابل 12.9 مليون جنيه فى 2016.