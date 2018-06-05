الوطنية للملاحة: زيادة رأس المال يهدف لرفع القدرة التنافسية

المال - خاص: وافقت الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية على زيادة رأسمالها المرخص؛ بهدف استكمال خطة إحلال وتجديد أسطولها بما يتواكب مع متوسط أعمار السفن عالميا، وحتى تتمكن من المنافسة وتقوية مركزها المالى. قال الفريق تامر عبد العليم، رئيس مجلس…

المال – خاص:

وافقت الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية على زيادة رأسمالها المرخص؛ بهدف استكمال خطة إحلال وتجديد أسطولها بما يتواكب مع متوسط أعمار السفن عالميا، وحتى تتمكن من المنافسة وتقوية مركزها المالى.

قال الفريق تامر عبد العليم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن خطة زيادة رأس المال تهدف للوفاء بالتزامات الشركة تجاه الدولة بتأمين نقل السلع الاستراتيجية.

وجدير بالذكر أن السوق الملاحية مرت بالعديد بالأزمات التى أثرت على أعمالها وكان من بينها الأزمة المالية العالمية ولكن «الملاحة الوطنية تمكنت من اجتياز تلك الأزمة بأقل الخسائر، وقامت باستكمال خطط الإحلال والتجديد وأكدت الشركة أن قرار 800 لسنة 2016 الخاص بزيادة الرسوم لم يؤثر على أعمالها، ولم يعرضها لأى خسائر.

كان اللواء محمد يوسف، رئيس القابضة للنقل البحرى، عضو مجلس إدارة الوطنية للملاحة، قد أكد أن مؤشرات «الوطنية للملاحة» تشهد تحسناً منذ بداية العام الجارى.

وأوضح أنه من المتوقع أن تصل الخسائر بنهاية 31 ديسمبر 2018، إلى حدود 10 – 15 مليون دولار تقريبا، لكنها من المتوقع أن تتحول إلى الربحية خلال العام المقبل.

