الوطنية للملاحة تستعد للتخلص من السفن القديمة

السيد فؤاد وافقت عمومية الشركة الوطنية للملاحة، التابعة لقطاع الأعمال العام، مؤخراً على بيع السفن القديمة التى لا تحقق مردوداً اقتصادياً من تشغيلها، كما وافقت على زيادة رأس المال بقيمة 100 مليون دولار دفعة واحدة.كانت «الوطنية للملاحة» قد قامت فى العام المالى 2009 – 2010 ب

السيد فؤاد



وافقت عمومية الشركة الوطنية للملاحة، التابعة لقطاع الأعمال العام، مؤخراً على بيع السفن القديمة التى لا تحقق مردوداً اقتصادياً من تشغيلها، كما وافقت على زيادة رأس المال بقيمة 100 مليون دولار دفعة واحدة.

كانت «الوطنية للملاحة» قد قامت فى العام المالى 2009 – 2010 بزيادة تاريخية فى عدد السفن الجديدة، سواء الخاصة بالحاويات، أوالصب الجاف، أومتعددة الأغراض.

ويهدف قرار زيادة رأس المال لامتصاص الزيادة فى الخسائر المحققة مؤخراً، والتى نتجت عن عدم التشغيل الاقتصادى للسفن المختلفة، وزيادة رسوم الموانئ، خلال العامين الماضيين.

كان الفريق تامر عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة الشركة، قد قال فى تصريحات لـ«المال»، فى وقت سابق، إن قرار زيادة رأس المال يأتى بعد تراجع الإيرادات وزيادة الخسائر، والتى كان من أهم أسبابها تنفيذ القرار 800 لسنة 2016 الخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ المصرية.

وأشار إلى أن خدمة إيجار القاطرة للسفينة الواحدة، على سبيل المثال، كانت 350 جنيها، ارتفعت إلى 5500 جنيه بموانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا، وكانت فى الأخير 175 جنيهاً، وفى دمياط 950 جنيهاً.

وأشار إلى أن هناك سفناً تصل حمولتها إلى 70 ألف طن وتصل رسوم تراكيها حالياً إلى 126 ألف جنيه، لافتا إلى أن رسوم الحمولة كانت تتراوح بين 30 إلى 60 قرشاً للطن، وارتفعت بنسبة %450 حالياً .

وضمت الشركة خلال السنوات الأخيرة قرابة 6 سفن جديدة لمختلف الأنشطة، بتكلفة تقدر بنحو350 مليون دولار، لتصل إجمالى سعة أسطول الشركة إلى ما يقارب المليون طن، عبر 18 سفينة، ما يجعل «الوطنية للملاحة» مؤهلة للتصنيف 47 على مستوى العالم، من بين أكبر 1500 شركة شحن عملاقة تعمل بمجال الصب الجاف، بإجمالى استثمارات 1.1 مليار دولار.

كان اللواء محمد يوسف، رئيس القابضة للنقل البحرى، عضو مجلس إدارة الوطنية للملاحة، قد أكد أن مؤشرات «الوطنية للملاحة» تشهد تحسناً منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أنه من المتوقع أن تصل الخسائر بنهاية 31 ديسمبر 2018، إلى حدود 10 – 15 مليون دولار تقريبا، لكنها من المتوقع أن تتحول إلى الربحية خلال العام المقبل.