الوطنية للعلوم البحرية تستقبل أول دفعة طلاب

رئيس الأكاديمية: حصلنا على ترخيص وزارة التجارة والصناعة
مها يونس
قال الدكتور محمد الحداد، الرئيس التنفيذى للمجلس العربى لحكماء النقل والتجارة البحرية، إن الأكاديمية الوطنية للعلوم البحرية والتكنولوجية، والتى تستقبل الدفعة الطلابية الأولى لديها العام الدراسى الجديد 2017 – 2018، عملت على كسر احتكار التعليم البحرى فى مصر، والذى كان مُقتصر على الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية والنقل البحرى.
وأضاف فى تصريحات لـ «المال»، أن الأكاديمية الوطنية لم تؤثر على سوق العمل الملاحى بمصر، مشيراً إلى أن الخريجين من المُقرر أن يُلتحَقوا بسوق العمل العالمى، والذى يحتاج لأعداد كبيرة، وذلك لأن شهادة الأكاديمية الوطنية مطابقة لمعايير السوق الأوروبية.
ولفت إلى أن السوق المصرية ليس بها أسطول وطنى، ولم تطبق مصر معايير السوق العالمية، ولذلك لم يكن لديها «منتجاً مطلوباً» للعمل بالسوق العالمى، مشيرا إلى أن الأكاديمية الوطنية تداركت تلك النقطة، وتداخلت مع الاتحاد الأوروبي، من خلال توقيعها بروتوكول مع جامعة كونستانتا البحرية برومانيا لحل تلك الأزمة، وحتى تخضع لمعايير الاتحاد الأوروبي.
وطالب «الحداد» بضرورة تسهيل الحكومة المصؤية تراخيص الأكاديميات العالمية، بهدف توفير العملة الصعبة، وتفادى احتكار التعليم البحرى، بما يُخالف اتفاقية تحرير التجارة، وقانون الاحتكار المصرى.
وعلى صعيد ذات صلة، أكد الربان محمود جبر، رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم البحرية والتكنولوجيا، أن الأكاديمية عبارة عن مؤسسة للعلوم البحرية، وتتبع هيئة السلامة البحرية الرومانية، ولا تتبع هيئة السلامة البحرية المصرية.
وقال «جبر» إن الأكاديمية الوطنية، حصلت على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، وتم إنشاؤها على غرار أكاديميات بحرية تعمل فى عدد من الدول العربية، مثل لبنان والسعودية والسودان والأردن.
وأوضح أن الاختيار وقع على أكاديمية من دولة رومانيا لعدة أسباب، أبرزها أنها «غير مُكلفة» للدارسين.
وأوضح أن جامعة كونتستانتا البحرية، معتمدة من الحكومة، وأنشئت منذ 30 عام تقريبا، وتستقطب الدارسين من أبناء خمس دول على الأقل، منها «أوكرانيا، تركيا، وروسيا»، وأصبحت مقر تعليم دائم.
وأضاف أن كونستانتا، عبارة عن منطقة بحرية بها مراكب وعمل بحرى يضم كثير من الجنسيات، مما يحقق للطلاب فرص للعمل بأوربا بأكملها بشكل مباشر.