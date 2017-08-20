الوطنية للعلوم البحرية تستقبل أول دفعة طلاب

رئيس الأكاديمية: حصلنا على ترخيص وزارة التجارة والصناعةمها يونسقال الدكتور محمد الحداد، الرئيس التنفيذى للمجلس العربى لحكماء النقل والتجارة البحرية، إن الأكاديمية الوطنية للعلوم البحرية والتكنولوجية، والتى تستقبل الدفعة الطلابية الأولى لديها العام الدراسى الجديد 2017 – 2018، عملت على كسر ا

رئيس الأكاديمية: حصلنا على ترخيص وزارة التجارة والصناعة

مها يونس

قال الدكتور محمد الحداد، الرئيس التنفيذى للمجلس العربى لحكماء النقل والتجارة البحرية، إن الأكاديمية الوطنية للعلوم البحرية والتكنولوجية، والتى تستقبل الدفعة الطلابية الأولى لديها العام الدراسى الجديد 2017 – 2018، عملت على كسر احتكار التعليم البحرى فى مصر، والذى كان مُقتصر على الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية والنقل البحرى.

وأضاف فى تصريحات لـ «المال»، أن الأكاديمية الوطنية لم تؤثر على سوق العمل الملاحى بمصر، مشيراً إلى أن الخريجين من المُقرر أن يُلتحَقوا بسوق العمل العالمى، والذى يحتاج لأعداد كبيرة، وذلك لأن شهادة الأكاديمية الوطنية مطابقة لمعايير السوق الأوروبية.

ولفت إلى أن السوق المصرية ليس بها أسطول وطنى، ولم تطبق مصر معايير السوق العالمية، ولذلك لم يكن لديها «منتجاً مطلوباً» للعمل بالسوق العالمى، مشيرا إلى أن الأكاديمية الوطنية تداركت تلك النقطة، وتداخلت مع الاتحاد الأوروبي، من خلال توقيعها بروتوكول مع جامعة كونستانتا البحرية برومانيا لحل تلك الأزمة، وحتى تخضع لمعايير الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الأكاديمية بمثابة وكيل لجامعة كونستانتا البحرية بمصر، والمُقرر أن تستقبل طلابها، وتختار الأعداد المطلوبة للدراسة وفق معايير مُحددة للدراسة فى رومانيا، وهو ما يساعد على الإلحاق بفرص العمل الدولية، وفقاً لاتفاقيات بين الأكاديمية ومُلاك السفن الأوروبية واليابانية، ومن ثم حصول الطالب على «دفتر البحارة»، الذى يُعطيه يمنحه فرصة أكبر للعمل على سفن الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن مدة الدراسة بالأكاديمية الوطنية 4 سنوات، وتضم العديد من الأقسام أبرزها « الملاحة البحرية «، التى تؤهل الطالب للعمل ضابط ملاحة بحرية، وقسم «الهندسة البحرية» الذى يؤهل الخريج للعمل مهندس بحرى.

وطالب «الحداد» بضرورة تسهيل الحكومة المصؤية تراخيص الأكاديميات العالمية، بهدف توفير العملة الصعبة، وتفادى احتكار التعليم البحرى، بما يُخالف اتفاقية تحرير التجارة، وقانون الاحتكار المصرى.

وعلى صعيد ذات صلة، أكد الربان محمود جبر، رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم البحرية والتكنولوجيا، أن الأكاديمية عبارة عن مؤسسة للعلوم البحرية، وتتبع هيئة السلامة البحرية الرومانية، ولا تتبع هيئة السلامة البحرية المصرية.

وقال «جبر» إن الأكاديمية الوطنية، حصلت على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، وتم إنشاؤها على غرار أكاديميات بحرية تعمل فى عدد من الدول العربية، مثل لبنان والسعودية والسودان والأردن.

وأوضح أن الاختيار وقع على أكاديمية من دولة رومانيا لعدة أسباب، أبرزها أنها «غير مُكلفة» للدارسين.

وأوضح أن جامعة كونتستانتا البحرية، معتمدة من الحكومة، وأنشئت منذ 30 عام تقريبا، وتستقطب الدارسين من أبناء خمس دول على الأقل، منها «أوكرانيا، تركيا، وروسيا»، وأصبحت مقر تعليم دائم.

وأضاف أن كونستانتا، عبارة عن منطقة بحرية بها مراكب وعمل بحرى يضم كثير من الجنسيات، مما يحقق للطلاب فرص للعمل بأوربا بأكملها بشكل مباشر.

وذكر «جبر» أنها تمنح للخريج شهادة «دبلومة»، بما يُعادل «درجة البكالوريوس» فى الملاحة البحرية وإدارة الموانئ، والتى يستطيع الطالب من خلالها استكمال دراسته بدرجتى الماجيستير والدكتوراه، فضلاً عن أنها تمنح شهادة ضابط ثان بحرى أو قبطان، وكذلك «دفتر بحارة» يتيح للخريج العمل على أى مركب دون التقييد بالجواز البحرى الخاص بكل دولة، وفقا لعلم الدولة المرفوع على المراكب. يُشار إلى أن مجلس أمناء الأكاديمية، يضم الدكتور محمد فرغلى، رئيس المجلس الأكاديمى، الذى كان يشغل منصب رئيس الأكاديمية العربية السابق، وصلاح المعداوى، محافظ الدقهلية السابق، واللواء أركان حرب أحمد زغلول مهران، مساعد مدير المخابرات الحربية السابق، واللواء بهاء الدين حسن، والسفير المصرى فى رومانيا، فضلاً عن رؤساء الجامعات، وأعضاء مجلس شعب، وذلك وفقاً لـ رئيس الأكاديمية القبطان محمود جبر.