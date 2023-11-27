«الوطنية للطوارئ»: إطلاق رقم الإغاثة الموحد «112» رسميا منتصف 2024

تعكف الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على الانتهاء من مشروع تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وإطلاق رقم الإغاثة الموحد «112» رسميا منتصف 2024.

قال عمرو فاروق، رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة، إنها تستهدف تقديم نوعين من الخدمات، أولهما إغاثة المواطنين بالتنسيق مع النجدة والإسعاف وقوات الحماية المدنية، بينما يتمثل الثاني فى تقديم خدمات إنترنت للجهات الحكومية من خلال منصة رقمية موحدة مؤمنة ضد الاختراقات والهجمات الإلكترونية.

وأوضح فاروق، فى تصريحات، لـ”المال”، أن تنفيذ مشروع التحول الرقمي للشبكة بدأ عام 2020، عدة مراحل؛ الأولى بتركيب محطات لا سلكية تغطي جميع أنحاء الجمهورية،

والثانية هي إنشاء مراكز بيانات سحابية سيتم افتتاحها خلال ديسمبر المقبل، وتتيح استضافة جميع التطبيقات الذكية، بينما تتضمن الثالثة ربط الجهات المسئولة بمنصة تكنولوجية مركزية.

وأضاف أن مراكز البيانات الرئيسية تسمح لمتخذي القرار فى الدولة مراجعة بيانات كل وزارة وجهة من خلال شاشة تفاعلية «Dashboard» يمكن من خلالها التواصل مع الجهات المختلفة التابعة للدولة.

وأكد أن الشبكة الوطنية تعتزم التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي خلال 2024، وذلك من خلال تركيب كاميرات مراقبة من المفترض أن تشمل كل المحافظات، وتعمل حاليًّا علي تثبيتها فى مدن الدلتا، بعد تجربتها فى القاهرة، وبالأخص مشروع “الإسكان الاجتماعي”.

ولفت إلى أن الشبكة الوطنية لديها 4 أفرع رئيسية؛ كل منها له جدول زمني يختص بمجموعة من المحافظات، بهدف الانتهاء من تركيب البنية التحتية للمشروعات الرقمية،

مما سينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الإجراءات التي كانت تستغرق أوقاتًا طويلة، ومنها على سبيل المثال الاشتراك في معاشات “تكافل وكرامة” والذي سيتم خلال 10 أيام فقط، مقارنة مع 6 أشهر إلى عام كامل سابقًا.