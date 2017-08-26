الوطنية للصحافة والمؤسسات القومية: سنواجه الشائعات والأكاذيب

متابعات أكد رؤساء الهيئة الوطنية للصحافة ومجالس إدارة وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، ضرورة تصدي الصحافة القومية للشائعات والأكاذيب التي تروج لها منصات إعلامية معادية تستهدف تقويض دعائم الدولة المصرية وتشويه انجازاتها السياسية والاقتصادية في إطار مخطط زعزعة استقرار مصر.جاء ذلك في كلمات لرئ

متابعات

أكد رؤساء الهيئة الوطنية للصحافة ومجالس إدارة وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، ضرورة تصدي الصحافة القومية للشائعات والأكاذيب التي تروج لها منصات إعلامية معادية تستهدف تقويض دعائم الدولة المصرية وتشويه انجازاتها السياسية والاقتصادية في إطار مخطط زعزعة استقرار مصر.

جاء ذلك في كلمات لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة الأستاذ كرم جبر ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة وإدارة الأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة، تحت عنوان “دور المؤسسات الصحفية القومية في مواجهة الشائعات”

وأشار رؤساء المؤسسات الصحفية القومية بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) إلى أن أفضل طريقة لمواجهة الشائعات والأكاذيب الرامية للنيل من الدولة المصرية، هو المواجهة وكشف الحقائق، وعدم ترك الرأي العام فريسة للأخبار المفبركة.. مؤكدين أن التصدي لمخططات إفشال الدولة يكون من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والسريعة لقطاعات الدولة المختلفة والجمهور المستهدف.

ومن جانبه، قال الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة وإلى جانبها المؤسسات الصحفية القومية، تستهدف وضع آليات محددة وتوصيات صحفية تقوم على المهنية، في إطار تبنيهم لاستراتيجية تثبيت دعائم الدولة المصرية والتصدي لمنصات الاغتيال الإعلامي التي ترمي إلى تشويه الدولة واستهداف أركانها.

وأشار كرم جبر إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية، لديها إصرارا كبيرا وعزيمة على استكمال مهمتهم الصحفية في الدفاع عن كيان الدولة المصرية وترسيخ دعائمها في مواجهة الآلة الإعلامية المعادية لمصر وشعبها.. مؤكدا أن الاجتماعات المتتالية للهيئة ورؤساء المؤسسات الصحفية القومية ليست من قبيل الحشد أو التعبئة على غرار حقبة الستينيات، وإنما لتنسيق المواقف والحوار للخروج بنتائج مهنية ملموسة.

وأضاف أن الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط حول مواجهة الشائعات والتصدي لها، هي الندوة الخامسة، وسيعقبها ندوة تعقد بمقر مؤسسة دار الهلال في 16 سبتمبر المقبل، ثم ندوة أخرى في مؤسسة دار المعارف في 23 سبتمبر، على أن تكون الندوة الأخيرة في 30 سبتمبر.

وقال إنه سيتم الدعوة لعقد مؤتمر عام يتم فيه جمع كافة التوصيات الصادرة عن الندوات التي عقدت بالمؤسسات الصحفية القومية، حيث تم تكليف الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة، بإعداد دراسة شاملة وكاملة في ضوء تلك التوصيات الصادرة عن الندوات، وبلورتها في صورة نتائج وآليات واضحة ستكون بمثابة مدونة مهنية واسترشادية لعمل المؤسسات الصحفية القومية.