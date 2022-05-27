قررت الهيئة الوطنية للصحافة دمج مجلتي (الكواكب) و(طبيبك الخاص) في مجلة (حواء) التي تصدر عن مؤسسة (دار الهلال) مع إنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار، على أن يتم ذلك اعتبارًا من العدد الأول لشهر يونيو المقبل مع احتفاظ العاملين بالإصدارات المشار إليها بجميع وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الهيئة قررت خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، تجديد مد خدمة الأستاذ إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 14 يونيو المقبل، وتعيين الأستاذة مها سليمان حسن مرعي عضوًا بمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال بدلاً من الأستاذ ممدوح إبراهيم هلال.

ووافقت الهيئة على البدء في الإجراءات الخاصة باستثمار عدد من الأصول غير المستغلة بمؤسسات (الأهرام ودار التحرير وروزاليوسف) وفقًا لما أوصت به لجنة استثمار الأصول بالهيئة.