«الوطنية للصحافة» : توقيع بروتوكولات طبية لعلاج مرضى كورونا بالمؤسسات القومية

وقّعت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم السبت الموافق 30 مايو 2020، بروتوكول تعاون طبي مع المركز الطبي لسكك حديد مصر يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية (صحفيين– إداريين– عمال).

وتتحمل الهيئة الوطنية للصحافة تكلفة بروتوكول العلاج، في إطار حرصها الشديد على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والحفاظ على أمانهم وسلامتهم، وإيمانًا منها بأهمية التكاتف في مواجهة فيروس كورونا.

وتبرم الهيئة اتفاقًا آخر مع كلية الطب جامعة عين شمس لاستقبال حالات الرعاية في مستشفى عين شمس التخصصي وحالات العزل في المستشفيات التابعة للجامعة.

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة سوف تقدم تيسيرات وتسهيلات ضخمة لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية؛ مشاركةً منها في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وشكّلت الهيئة الوطنية للصحافة لجنة لإدارة الأزمة برئاسة رئيس الهيئة وإشراف السادة الأعضاء على الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في المؤسسات على النحو التالي:

الأستاذ/ عبد الله حسن لمتابعة مؤسستي دار الهلال وروز اليوسف

الأستاذ/ مجدي البدوي لمتابعة الشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط

الأستاذ/ محمد عبد الهادي علام لمتابعة أخبار اليوم

الأستاذ/ محمد الهواري لمتابعة دار التحرير

الأستاذ/ شارل المصري لمتابعة الأهرام

الأستاذة/ سامية زين العابدين لمتابعة دار المعارف

وبدأت المؤسسات الصحفية القومية على الفور في شراء أدوات التعقيم والتطهير من جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي، وذلك من الدعم المخصص من الهيئة لهذا الغرض وقيمته 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) لكل مؤسسة.

وطلبت الهيئة من رؤساء المؤسسات تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير بشكل يومي ونشر أسماء أعضاء لجان الأزمة وأرقام هواتفهم المحمولة لتسهيل تواصل العاملين معهم وتلقي الاستفسارات والشكاوى، وهم على النحو التالي:

الأستاذ/ محمد حسن الأهرام

الأستاذ/ طاهر قابيل الأخبار

الأستاذ/ عبد الرازق توفيق دار التحرير

الأستاذ/ أحمد باشا روزاليوسف

الأستاذ/ عاطف عبد الغني دار المعارف

الأستاذ/ أحمد أيوب دار الهلال

الأستاذ/ إبراهيم نوفل الشركة القومية للتوزيع