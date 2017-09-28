الوطنية للصحافة تناقش الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات القومية

إيمان عوف:ناقشت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، خلال اجتماعها اليوم، برؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، الأوضاع الاقتصادية لتلك المؤسسات واحتياجتها المالية في ضوء خطط الإصلاح الشاملة.شهد الاجتماع الاتفاق على عقد لقاء الأسبوع القادم، لمتابعة تنفيذ المشروعات الإصلاحية، وسير العم

إيمان عوف:



ناقشت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، خلال اجتماعها اليوم، برؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، الأوضاع الاقتصادية لتلك المؤسسات واحتياجتها المالية في ضوء خطط الإصلاح الشاملة.

شهد الاجتماع الاتفاق على عقد لقاء الأسبوع القادم، لمتابعة تنفيذ المشروعات الإصلاحية، وسير العمل.

وأكد “جبر” أن الرؤية الشاملة لإصلاح المؤسسات الصحفية تتضمن التأكيد على تعظيم الإيرادات، وتقليص النفقات، وتطوير المحتوي، وتنمية العنصر البشري، إضافة إلي رؤية محددة للتعامل مع الأصول غير المستغلة.



وعرض خلال الاجتماع، نتائج الاتصالات مع وزيرة التأمينات الاجتماعية، د.غادة والي، بخصوص مواجهة المشاكل المالية المتصلة بوزارة التأمينات.

وشدد “جبر” على جدية الحكومة فى دعم المؤسسات الصحفية، ضمن منظومة الإصلاح الشاملة.