«الوطنية للصحافة» تكشف تفاصيل حالات الاشتباه بإصابات كورونا في المؤسسات القومية

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أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان الثلاثاء تفاصيل متابعة حالات الاشتباة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمؤسسات الصحفية القومية. وأوضحت بيان الهيئة التالي: تم تحويل أحد العاملين بمؤسسة دار التحرير بموجب خطاب صادر من المؤسسة إلى المستشفي عصر يوم الأحد الموافق…