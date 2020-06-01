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«الوطنية للصحافة» تكشف تفاصيل حالات الاشتباه بإصابات كورونا في المؤسسات القومية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان الثلاثاء تفاصيل متابعة حالات الاشتباة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمؤسسات الصحفية القومية. وأوضحت بيان الهيئة التالي: تم تحويل أحد العاملين بمؤسسة دار التحرير بموجب خطاب صادر من المؤسسة إلى المستشفي عصر يوم الأحد الموافق…

المال - خاص 1:58 ص, الثلاثاء, 2 يونيو 20 1:58 ص, الثلاثاء, 2 يونيو 20

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أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان الثلاثاء تفاصيل متابعة حالات الاشتباة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأوضحت بيان الهيئة التالي:

  • تم تحويل أحد العاملين بمؤسسة دار التحرير بموجب خطاب صادر من المؤسسة إلى المستشفي عصر يوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠، وعلي الفور تم استقبال الحالة على أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية فيما بعد.
  • استقبل المركز الطبي لسكك حديد مصر الحالة وقام بالكشف عليه والإطلاع علي الأشعة والتحاليل التي كانت بحوزته وإجراء جلسة أوكسجين له حتي يتم الانتهاء من أوارقه الخاصة بالعزل في فرع المستشفي بابو زعبل.
  • أثناء إنهاء الأوراق أفاد الزميل أنه تلقي اتصالا يفيد بوجود مكان له في مستشفي شبرا العام قائلا إنه سيتوجه إلى هناك وفي حالة فشل عزله سيعود مرة أخرى غلي مركز سكك حديد مصر.
  • بالفعل اتجه إلى مستشفي شبرا العام ولم يعد مرة أخرى إلى المركز الطبي لسكك حديد مصر، حتي وافته المنيه ظهر اليوم.
  • استقبل المركز الطبي لسكك حديد مصر حالة أحد العاملين بمؤسسة الأهرام وتم إجراء الأشعة المقطعية له والتحاليل اللازمة، وحصل علي بروتوكول العلاج اللازم له مع ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي.
  • استقبل المركز الطبي لسكك حديد مصر أحد العاملين بمؤسسة دار المعارف، وبالكشف عليه حصل علي بروتوكول العلاج مع الالتزام بالعزل المنزلي واتباع الإجراءات الاحترازية .
  • في مستشفي عين شمس التخصصي، تم إجراء الأشعة المقطعية والتحاليل اللازمة لاثنين من العاملين بمؤسسة دار الهلال وتم إلزامهما بالعزل المنزلي لحين ظهور النتيجة غدا .
  • كما تم إرسال بعض الحالات العاجلة من بعض المؤسسات الصحفية للمستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليها علي الفور واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء الحالات الصحية للمرضي، على أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية غدا صباحا.
  • جارٍ استكمال إجراءات التطهير والتعقيم بمؤسستي دار التحرير ودار الهلال ، على أن يتم استكمال التعقيم والتطهير في باقي المؤسسات تباعًا .
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بقلم المال - خاص

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