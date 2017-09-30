الوطنية للصحافة تعقد أولى دوراتها التدريبية بمعهد الأهرام الإقليمى

إيمان عوفتعقد لجنة تطوير المهنة التابعة للهيئة الوطنية للصحافة، غدًا،الأحد، بمعهد الأهرام الإقليمى للصحافة أولى الدورات التدريبية حول "الأطر القانونية للعمل الصحفي".وأوضح محمود علم الدين رئيس لجنة تطوير المهنة، ان هناك دورات أخرى هدفها تطوير الصحافة المصرية تتبع هذة الدورة ، مثل صحافة الفيديو وا

إيمان عوف

تعقد لجنة تطوير المهنة التابعة للهيئة الوطنية للصحافة، غدًا،الأحد، بمعهد الأهرام الإقليمى للصحافة أولى الدورات التدريبية حول “الأطر القانونية للعمل الصحفي”.

وأوضح محمود علم الدين رئيس لجنة تطوير المهنة، ان هناك دورات أخرى هدفها تطوير الصحافة المصرية تتبع هذة الدورة ، مثل صحافة الفيديو والتي تقام بمؤسسة “أخبار اليوم”.

واعلن علم الدين عن الجدول الزمني لدورة الأطر القانونية للعمل الصحفي.

حيث تبدأ الجلسة الافتتاحية: من الساعة10:00 إلى الساعة10:30

تتبعها كلمة الأستاذ الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس لجنة تطوير المهنة

ثم كلمة عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

تتبعها كلمة الكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

وتبدأ المحاضرة الأولى:من الساعة 11:00 إلى الساعة 13:00

” تنظيم النشاط الصحفي في مصر”، يحاضرها الأستاذ الدكتور صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري كلية الحقوق جامعة المنصورة

تتبعها استراحة:من الساعة 13:00 إلى 13:15

ثم المحاضرة الثانية بعنوان، “حقوق الصحفيين وواجباتهم في مصر بين الدستور والقانون” من الساعة 13:15 إلى الساعة 15:15، يحاضرها الأستاذ الدكتور صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري كلية الحقوق جامعة المنصورة

اليوم الثاني: الاثنين 2 اكتوبر 2017

المحاضرة الأولى:من الساعة 11:00 إلى الساعة 13:00

“جرائم النشر الصحفي وحقوق القراء في مصر “

الأستاذ الدكتور شريف كامل الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة والوكيل السابق للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

استراحة من الساعة 13:00 إلى 13:15

المحاضرة الثانية: من الساعة 13:15 إلى الساعة 15:15

“جرائم النشر الصحفي وحقوق القراء في مصر “

الأستاذ الدكتور شريف كامل الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة والوكيل السابق للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

اليوم الثالث: الثلاثاء 3اكتوبر2017

المحاضرة الأولى:من الساعة 11:00 إلى الساعة 13:00

“الممارسات الصحفية بين الحرية والمسئولية:حالات تطبيقية “

الأستاذ الدكتور شوقى السيد المحامى

استراحة:من الساعة 13:00 إلى 13:1