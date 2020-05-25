«الوطنية للصحافة» تطالب المؤسسات القومية باتباع أقصى درجات الحماية للعاملين

واتخاذ إجراءات الغلق فورا ودون تراخ، بعد أن لاحظت الهيئة ظهور حالات إصابة مؤخرًا

شددت الهيئة الوطنية للصحافة بضرورة اتباع المؤسسات الصحفية القومية أقصى درجات الأمان والحماية حرصا على صحة العاملين، والتعامل بشفافية وإفصاح بشأن الحالات التى يتم اكتشافها واتخاذ إجراءات الغلق فورا ودون تراخ، بعد أن لاحظت الهيئة ظهور حالات إصابة مؤخرًا.. وطلبت من رؤساء المؤسسات الإشراف بأنفسهم وبشكل مباشر على الإجراءات التى يتم اتخاذها.. وحددت بعض الإجراءات المطلوب تنفيذها بدقة:

1- يتم فورا تطهير و(غلق) الأماكن التى تظهر فيها العدوى دون تأخير أو تراخ، منعا لانتشارها بين الزملاء.

2- تطبيق إجراءات العزل فى المنازل للمخالطين لمدة 14 يوما، وعدم السماح لهم بالمجيء إلى العمل.

4- توفير مواد التطهير مثل الجيل والكحول فى أماكن العمل والتعقيم والتطهير اليومى المستمر.

5- استخدام كواشف الحرارة لكل من يدخل مكان العمل.

6- عدم السماح بدخول أماكن العمل بأى صورة من الصور إلا بعد ارتداء الكمامة.

7 – الإبلاغ الفورى عن حالات الإصابة وإخطار الهيئة بتفيذ الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة والحزم.

8- الاستعانة فقط بالعمالة الضرورية وفى أضيق الحدود ومراعاة التباعد فى أماكن العمل.

9- تحديد مسئول لإدارة الأزمة فى كل مؤسسة يتلقى البيانات والإخطارات، ويتابع الإجراءات التى يتم اتخاذها.

وإذ ندعو للمتابعة الدقيقة من السادة رؤساء مجالس الإدارة، ندعو إلى الالتزام بأقصى درجات الشفافية والإفصاح فى الإبلاغ عن الحالات المصابة، واتخاذ ما يلزم لحماية العاملين.