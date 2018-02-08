الوطنية للزراعات: إدخال تكنولوجيا إسبانية وصينية بالمشروع القومي للصوب



بدور إبراهيم

استعرض اللواء اح محمد عبد الحي محمود رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية عرضا امام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم خلال افتتاح المرحلة الأولى للمشروع القومي لانشاء 100 الف فدان من الصوب الزراعية بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية استعرض خلالها جهود الشركة فى التنفيذ من خلال تجميع البيانات والمعلومات الدقيقة عن المشروع وإعداد دراسات الجدوى والإطلاع على التجارب المماثلة فى الدول المتقدمة في هذا المجال ودراسة مايتناسب مع طبيعة المناخ من خلال حجم التكلفة المناسب لإنشاء المشروع.

واوضح انه تم التعاقد مع شركات أسبانية وصينية والحصول منها على تكنولوجيا التصنيع اللازمة للإنتاج بأقل التكاليف مع الإحتفاظ بحقوق التصنيع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مشيرا الي ان الهدف الرئيسى من المشروع المساهمة فى تقليل الفجوة الغذائية وتخفيض الأسعار ووجود منتج خالى من المواد الكميائية الضارة بالإضافة إلى ترشيد إستهلاك المياه.

ولفت الى ان الزراعة فى البيوت المحمية يصل حجم الإنتاج فى البيت عالى التكنولوجيا لخمسة أمثال الإنتاج في الحقول المكشوفة لبعض الأصناف، وقد تصل إلى سبعة أمثال لأصناف اخرى أما البيوت الزراعية متوسطة التكنولوجيا يصل حجم الإنتاج فيها إلى أربعة أمثال الإنتاج فى الحقول المكشوفة، كذلك المحافظة على كميات المياه المستخدمة وإستخدام نظم الرى الحديثة حيت تم حساب متوسط إستهلاك الفدان الواحد فى التربة الزراعية العادية داخل البيوت الزراعية لكل المحاصيل من 15م3/يوم شتاء و30 م3 / يوم صيفاً، أما فى التربة البديلة ينخفض إستهلاك المياه للفدان الى حوالى 60 % حسب نوع المحصول بمتوسط 6م3 /يوم شتاءً – 12 م3 / يوم صيفاً، أما فى حالة الزراعة المائية وخاصة لنباتات المحاصيل الورقية والأعشاب الطبية ينخفض إستهلاك المياه للفدان بنسبة 80 % بمتوسط 2م3/يوم شتاء – 3 م3 / يوم صيفاً، كما ينخفض حجم استهلاك الأسمدة بإستخدام التربة البديلة بنسبة 50% عن الزراعة في التربة العادية، وينخفض حجم استهلاك الأسمدة في الزراعة المائية بنسبة 75% عن الزراعة فى في التربة العادية.

واستعرض تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتى تقدر بـ20 الف فدان والمخطط الإنتهاء منها فى 30 يونيو 2018 حيث تم توزيعها على 4 مواقع رئيسية فى عدة محافظات، الموقع الأول بقاعدة محمد نجيب العسكرية ويقع غرب مدينة الحمام، حيث تم التخطيط لبناء البيوت الزراعية على مساحة 4900 فدان وهي تمثل نسبة 24,5% من إجمالى مساحة المرحلة الأولى وتم تقسيمها إلى ثلاث قطاعات الأول يضم 186 بيتا زراعيا علي مساحة 250 فدانا وتمثل نسبة 5% من إجمالى مساحة الموقع ونفذت بواسطة الهيئة الهندسية بالتعاون مع الشركات المصرية تم زرعاتهم بأصناف خضراوات مختلفة.

ويضم القطاع الثانى 116 بيتا زراعيا على مساحة إجمالية 650 فدانا وتمثل نسبة 13% من إجمالى مساحة الموقع 40 بيتا زراعيا عالى التكنولوجيا مساحة البيت الواحد 3 أفدنة – 60 بيتا زراعيا متوسط التكنولوجيا مساحة البيت الواحد 3 أفدنة و16 بيتا زراعيا شبك مساحة البيت الواحد 12 فدانا نفذت بواسطة شركة روفيبا الأسبانية بالتعاون مع الشركات المصرية، اما القطاع الثالث فيشمل 1000 بيت زراعى على مساحة إجمالية 4000 فدان وتمثل نسبة 82% من إجمالى مساحة الموقع مساحة البيت الواحد 3 أفدنة جار التنفيذ بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالتعاون مع تحالف الشركات المصرية، وقد تم التخطيط لتعظيم القيمة المضافة للمشروع بإنشاء محطة الفرز والتعبئة علي مساحة 2,5 فدان بطاقة تخزينية 1200طن / يوم مخطط الإنتهاء منها في أغسطس 2018، وإنشاء وحدة انتاج سماد عضوى نباتى (كمبوست) على مساحة 20 الف م2 تنتج 10 الاف م3 كمبوست نباتى / الدورة الواحدة من خلال المخلفات الناتجة من الزراعات ومحطة الفرز والتعبئة.

اما الموقع الثانى ويقع شمال مدينة العاشر من رمضان على مساحة 2500 فدان، حيث تم التخطيط لإنشاء عدد 576 بيت زراعى والتى تمثل نسبة 12,5% من إجمالى المرحلة الأولى، ومساحة البيت الواحد 2,5 فدان جارى التنفيذ بواسطة شركة سينوماك الصينية بالتعاون مع الشركات المصرية وتم إنشاء الهياكل المعدنية لـ 367 بيت زراعى، وجارى إنشاء محطة الفرز والتعبئة للمشروع على مساحة 2,5 فدان بطاقة تخزينية 800 طن / يوم مخطط الإنتهاء أغسطس 2018، حيث تم تنفيذ جميع اعمال البنية التحتية بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالتعاون مع إدارة المياه للقوات المسلحة.

والموقع الثالث يقع جنوب منطقة ابوسلطان على مساحة 12500 فدان ويتم فيه البدء في انشاء 2374 بيت زراعى تمثل نسبة 62,5% من إجمالى مساحة المرحلة الأولى، ومساحة البيت الواحد 2,5 فدان جارى التنفيذ بواسطة شركة سينوماك الصينية بالتعاون مع الشركات المصرية، كما تم التخطيط لإنشاء محطة الفرز والتعبئة للمشروع علي مساحة 2,7 فدان بطاقة تخزينية 2000 طن / يوم مخطط الإنتهاء أغسطس 2018.

اما الموقع الرابع بقرية الأمل ويقع فى منطقة القنطرة شرق والذي يتضمن رفع كفاءة وتطوير عدد 529 صوبة زراعية بإجمالى مساحة 100 فدان وتمثل نسبة 0.5% من إجمالى مساحة المرحلة الأولى، وتم إسناد اعمال التطوير الى الهيئة العربية للتصنيع وتم استلام 91 صوبة زراعية وزراعتها وجارى الانتهاء من باقى الصوبات طبقا للخطة الزمنية الموضوعة، ويتم توزيع المنتجات من خلال منافذ توزيع محافظة الإسماعيلية والقرى المجاورة لقرية الأمل بالقنطرة شرق بواسطة عربات التوزيع الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.