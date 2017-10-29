الوطنية للذرة : مكافأة استثنائية للعاملين 8.8 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة شركة الوطنية لمنتجات الذرة بجلسته المنعقدة الخميس الماضى، على صرف مكافأة تشجيعية استثنائية للعاملين بقيمة 8.8 مليون جنيه عن النتائج المحققة عام 2016.

وارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017 بنسبة 199% لتسجل 171.3 مليون جنيه، مقابل 57.27 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.13 مليار جنيه، 670.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة، بزيادة 69%.

وتضاعفت أرباح الوطنية الذرة خلال النصف الأول من 2017، ثلاث مرات إلى 128.7 مليون جنيه، مقابل 30.7 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.

ويبلغ رأسمال الوطنية 295.12 مليون جنيه، موزعاً على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.