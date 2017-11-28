الوطنية للذرة تنفى اقتراض 500 مليون جنيه

رجب عزالدين نفت شركة الوطنية لمنتجات الذرة، اقتراض 500 مليون جنيه لتمويل التوسعات، وذلك فى سياق ردها على استفسارات البورصة فى هذا الخصوص. وقالت الشركة، للبورصة، اليوم الثلاثاء: "ليس لدينا أى معلومات بخصوص هذا الأمر". واستفسرت البورصة عن بعض الأخبار…

رجب عزالدين

نفت شركة الوطنية لمنتجات الذرة، اقتراض 500 مليون جنيه لتمويل التوسعات، وذلك فى سياق ردها على استفسارات البورصة فى هذا الخصوص.

وقالت الشركة، للبورصة، اليوم الثلاثاء: “ليس لدينا أى معلومات بخصوص هذا الأمر”.

واستفسرت البورصة عن بعض الأخبار المنشورة، تحت عنوان “الوطنية للذرة تقترض 500 مليون جنيه لتمويل التوسعات”.

ونفذت شركة “كايرو ثرى إيه” الدولية للصناعات، الخميس الماضى، عرض الشراء الإجبارى على 28.8 مليون سهم من الوطنية للذرة، بقيمة إجمالية 1.47 مليار جنيه بمتوسط سعر 51 جنيهًا للواحد.

ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعاً على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.

ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 42.5% لشركة مصر المالية للاستثمارات، و9.6% للبنك الأهلى المصرى، و6% لهاشم غنيم، و4.6% لشركة زاد القابضة، و3.1% لشركة الجبر للاستثمار العقارى، و2.3% لمصرف أبو ظبى الإسلامى، و1.8% لبنك قناة السويس، وتتوزع النسبة المتبقية بين حملة أسهم التداول الحر.

وتخارجت ثلاث شركات رئيسية من الشركة فى إطار الصفقة، وهم مصر المالية للاستثمارات وبنك مصر والبنك الأهلى.

يذكر أن شركة “كايرو ثرى إيه” الدولية للصناعات، هى شركة مصرية مملوكة لشركة سبارك كومديتيز الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير.