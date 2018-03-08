الوطنية للذرة تحدد فترة سريان عرض كايرو ثري إيه

رجب عزالدينحددت شركة الوطنية لمنتجات الذرة، فترة سريان عرض استكمال الاستحواذ على كامل أسهم الوطنية لمنتجات الذرة، 5 أيام تبدأ من 11 مارس الجارى، وتنتهى فى 15 من نفس الشهر.وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى وقت سابق، عدم ممانعتها من نشر شركة "كايرو ثري إيه" الدولية للصناعات، إعلان استكمال عر

رجب عزالدين

حددت شركة الوطنية لمنتجات الذرة، فترة سريان عرض استكمال الاستحواذ على كامل أسهم الوطنية لمنتجات الذرة، 5 أيام تبدأ من 11 مارس الجارى، وتنتهى فى 15 من نفس الشهر.

وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى وقت سابق، عدم ممانعتها من نشر شركة “كايرو ثري إيه” الدولية للصناعات، إعلان استكمال عرض الشراء المقدم على باقى أسهم الوطنية لمنتجات الذرة.

وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية -أمس الأربعاء- إن هذا الإعلان يمثل التزامًا على شركة “كايرو ثري إيه” الدولية للصناعات بالشراء، ولايمثل التزام على المساهم بالبيع، ولا يعد اعتمادها ا للجدوي الاستثمارية أو التجارية لهذا العرض.

ونوهت الشركة إلى التزام شركة كايرو ثري ايه الدولية بكافة التعهدات والالتزامات والخطة المستقبلية، تجاه الشركة الوطنية لمنتجات الذرة ومساهميها الواردة بإعلان عرض الشراء السابق اعتماده من الهيئة.

ونفذت شركة كايرو ثري ايه الدولية، فى 23 نوفمبر الماضى، عملية استحواذ كبيرة شملت 97.6% من أسهم شركة الوطنية للذرة، ما يعادل 28.8 مليون سهم بقيمة 1.47 مليار جنيه بمتوسط سعر 51 جنيهًا للسهم.

يذكر أن “كايرو ثرى إيه” هى شركة مصرية مملوكة لشركة “سبارك كومديتيز” الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير.

ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعًا على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.