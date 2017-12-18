الوطنية للبرمجيات تتفاوض مع الأزهر لتأهيل متحدى الإعاقة

❏ أحمد إبراهيم: دربنا 600 شخص من 16 جمعية المال ـ خاص تفاوض الشركة الوطنية لهندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، جامعة الأزهر لتقديم خدماتها لـ«متحدى الإعاقة». قال أحمد إبراهيم، مدير عام الشركة، إن الوطنية لهندسة البرمجيات لديها برنامج متاح على هواتف…

❏ أحمد إبراهيم: دربنا 600 شخص من 16 جمعية

المال ـ خاص

تفاوض الشركة الوطنية لهندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، جامعة الأزهر لتقديم خدماتها لـ«متحدى الإعاقة».

قال أحمد إبراهيم، مدير عام الشركة، إن الوطنية لهندسة البرمجيات لديها برنامج متاح على هواتف «الآندرويد» و»الآيفون» يؤهل “متحدى الإعاقة” للالتحاق بسوق العمل، موضحا أن البرنامج درب أكثر من 600 شخص من 16 جمعية على مستوى محافظات الجمهورية.

أوضح إبراهيم لـ«المال»، أن البرنامج يساعد المستخدم لاكتساب أخلاقيات العمل كمرحلة أولى، وتعليم مهارات الحاسب الآلى، وبرامج الأوفس، والتسويق الإلكترونى من خلال صفحات الإنترنت، والعمل كموظف كول سنتر.

أشار إلى أن الشركة تتعامل مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، بالمرحلة الابتدائية لإكسابهم المهارات السلوكية، التى تحتاجها هذه الفئة العمرية، من خلال برامج تفاعلية، تعتمد على الألوان والرسومات؛ تساعدهم على التفرقة بين السلوكيات الخطأ والصحيحة.

أضاف أن الوطنية بدأت نشاطها فى مصر خلال 2013، وتتعاون مع وزارة الاتصالات ضمن مبادرة تمكين لتطوير تطبيقات وبرامج سوفت وير، تخدم «متحدى الإعاقة» لإدماجهم مجتمعيا.

تستهدف المبادرة التى أطلقها رئيس الوزارء، شريف إسماعيل مايو 2016، إتاحة التكنولوجيا للطلاب «متحدى الإعاقة» فى 3000 مدرسة على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع إطلاق برنامج لتدريب 20 ألف معلم من معلمى التربية الخاصة، والدمج على استخدام التكنولوجيا المساعدة فى التعليم، والمساهمة فى زيادة قدرة الأشخاص «متحدى الإعاقة» على الدخول إلى سوق العمل، والحصول على وظيفة مناسبة من خلال منحة التدريب والتأهيل.

كما تستهدف المبادرة تأهيل 200 مركز من مراكز الشباب، كمراكز مجتمعية دامجة من خلال التكنولوجيات المساعدة، من أجل دعم الوصول إلى المعرفة والمعلومات، وتحفيز المبتكرين والشركاتِ الناشئة لتطوير تطبيقات تقنية باللغة العربية لمساعدة «متحدى الإعاقة».