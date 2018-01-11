الوطنية للانتخابات: 71 ألف استمارة تأييد لمرشحي انتخابات الرئاسة

متابعات أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الخميس، أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية، قامت باستخراج 71 ألف استمارة تأييد حررها المواطنون لمن يرغبون في ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك حتى نهاية عمل الخميس. وقال…

متابعات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الخميس، أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية، قامت باستخراج 71 ألف استمارة تأييد حررها المواطنون لمن يرغبون في ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك حتى نهاية عمل الخميس.

وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان له نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الهيئة أتمت التنسيق مع وزارة العدل ممثلة في مساعد أول وزير العدل، المستشار محمد عيد محجوب، ومساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري المستشار ممدوح طبوشة، بشأن تنظيم آلية تلقي تأييدات المواطنين والتي بدأ 389 مكتباً للتوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية، اعتباراً من الثلاثاء، في تحريرها لمن يرغب من المواطنين”.

وأكد أن مكاتب الشهر العقاري ستظل تستقبل المواطنين الراغبين في عمل استمارات التأييدات حتى يوم 29 يناير الجاري، بما فيها يوم الجمعة والعطلات الرسمية

وأشار إلى أن المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وعددها 38 محكمة، بدأت بالفعل في استقبال المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمحافظة أخرى خلافاً لمحافظة الموطن الانتخابي (الوافدين)

ولفت إلى أنه تم تقديم 131 طلباً بهذا الشأن، موضحا أنه ستتم إتاحة هذا الإجراء الخاص بتغيير الموطن الانتخابي من خلال مكاتب الشهر العقاري أيضًا اعتبارًا من أول فبراير وحتى 28 فبراير المقبل.