«الوطنية للانتخابات»: نعمل على سرعة إنجاز المتطلبات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعمل على الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية والمتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة على النحو الذي يليق بأهمية الاستحقاق الدستوري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، مع مدير وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة، في إطار الاستعدادات التي تعكف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات – في بيان لها – أنه جرى خلال الاجتماع متابعة آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل.

وكلّف رئيس الهيئة – الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات، وإعداد تقرير مفصل بكافة الإجراءات التي اتُخذت، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.