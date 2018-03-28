الوطنية للانتخابات: مدّ التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى العاشرة مساء

بدور إبراهيم – سلوى عثمان - رحاب صبحيقررت الهيئة الوطنية للانتخابات مساء اليوم الأربعاء مد التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى الساعة العاشرة مساء، وفق ما نقله التلفزيون ووكالة أنباء الشرق الأوسطومن المفترض أن تنتهي الانتخابات في يومها الثالث في تمام الساعة التاسعة مساءوأكد المستشار لاشي

بدور إبراهيم – سلوى عثمان – رحاب صبحي

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات مساء اليوم الأربعاء مد التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى الساعة العاشرة مساء، وفق ما نقله التلفزيون ووكالة أنباء الشرق الأوسط

ومن المفترض أن تنتهي الانتخابات في يومها الثالث في تمام الساعة التاسعة مساء

وأكد المستشار لاشين إبراهيم – في تصريح له – أن تمديد عملية التصويت لمدة ساعة إضافية، يأتي في ضوء كثافة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع وتوافدهم بصورة كبيرة للغاية رغبة منهم في الإدلاء بأصواتهم، فضلا عن سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات، على نحو يتطلب التيسير عليهم ومنحهم الفرصة كاملة للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن كل من سيتواجد في جمعية الانتخاب (نطاق المركز الانتخابي) من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، قبل الساعة العاشرة مساء، سيتم تمكينه من التصويت، وحتى بعد تجاوز موعد إغلاق لجان الاقتراع.

وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن شكره وتقديره البالغين لجموع قضاة مصر ممن يقومون بالإشراف على العملية الانتخابية، لتفهمهم التام والكامل لقرار التمديد، إيمانا منهم بالواجب الوطني الذي يقومون بتأديته وتمكينا للناخبين من أداء واجبهم الدستوري والقانوني

كما قدم الهيئة الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة ممن يقومون بتأمين مراكز الاقتراع للجهود الكبيرة التي يبذلونها.

وفي السياق ذاته، أكدت محافظة الجيزة أنه لا صحة لما تردد على وسائل التواصل الإجتماعى أنه سيتم مد فترة الإنتخابات الرئاسية الى غداً الخميس الموافق 29/3/2018

وفي السياق ذاته، فى اليوم الثالث من العرس الانتخابى تواصل زحام الناخبين على اللجان بمحافظة الجيزة خاصةً بالمراكز والمدن وزاد الإقبال بالقطاع الريفى واحتلت السيدات وكبار السن المرتبة الأولى فى الحشد الانتخابى .

وقام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة بجولة تفقدية على العديد من اللجان بمراكز ومدن البدرشين والعياط والحوامدية وأبو النمرس للاطمئنان على توافر كافة التجهيزات وأن الانتخابات تسير بكل سهولة ويسر مؤكداً على مواصلة إقبال الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث للإدلاء بأصواتهم

وأن أعداد الناخبين تزايد بشكل ملحوظ بلجان المراكز والمدن والقرى .

فيما أكد الدكتور محمد عمارة منسق حملة هنشارك لدعم الرئيس السيسى ردا على تعمد بعض المواطنين عدم المشاركة وبعض الشباب الذين سخروا من كبار السن أن كبار السن عاصروا الفترات الصعبة وبمنتهى المسئولية الوطنية يقدرون معنى الوطن



وأضاف عمارة فى بيان له أن عدم المشاركة في الإنتخابات واستخدام الحق الدستوري لكل مواطن يضع مجهود كل من عمل لصالح هذا الوطن وكل من استشهد للحفاظ على هذا الوطن بل ويرخص المواطن المصري الشريف ويعلي سعر كل حاقد او كاره لهذا الوطن الذين يطلقون دعوات كاذبة واطلاق إشاعات من الخارج لتفكيك الدولة المصرية وهذا لن يحدث.



كما أدلى المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم، نقيب المهندسين بأسيوط، منذ قليل، بصوته في الإنتخابات الرئاسية باللجنة رقم 13 بمدرسة الثورة الابتدائية بكوم عباس التحاتي بقسم أول أسيوط.

وحرص نقيب المهندسين بأسيوط على المشاركة في العملية الانتخابية رغم الظروف الجوية السيئة التي تضرب محافظة أسيوط وعددًا من محافظات الصعيد، ومؤكدًا على أهمية المشاركة في العملية الإنتخابية.

وحث نقيب المهندسين، أعضاء النقابة على الإدلاء بأصواتهم مؤكدًا أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية هي حق دستوري لكل مواطن ووسيلة لكي يثبت المصريين للعالم أجمع وحدة قوة الشعب المصري وقدرته على صنع مستقبله وتقرير مصيره.



كما أدلي المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بالمعهد الأزهري بالمعادي.

وأشاد رئيس المقاولون العرب علي التيسير و حسن التنظيم فى العملية الانتخابية،وحرص المواطنين على التوافد فى مشهد حضارى للإدلاء بأصواتهم ،مضيفاباعتبار ذلك رسالة للعالم بعزم وتصميم المصريين على استكمال مرحلة البناء والاستقرار من أجل مستقبل أفضل لمصر.

كما أشاد صلاح بالروح الوطنية للعاملين بالمقاولون العرب بمختلف مشروعات الشركة بأنحاء الجمهورية و حرصهم علي التصويت بالمقار الانتخابية المختلفة التى جهزتها الهيئة العليا للإنتخابات لتسهيل عملية التصويت خاصة وأن أغلبهم من محافظات مصر المختلفة ولأول مرة يتم السماح لهم بالتصويت فى لجان بجانب مقار عملهم ووجه الشكر لجميع القائمين على العملية الانتخابية.

