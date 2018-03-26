الوطنية للانتخابات : لا معوقات تعرقل عملية الاقتراع فى اليوم الأول

القاهرة والجبزة والشرقية والإسكندرية وشمال سيناء.. الأكثر تصويتًا حتى الآن أحمد صبرى قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لا يوجد أى معوقات تعوق عملية الانتخابات فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسة، موضحًا أن جميع اللجان أغلقت فى…

القاهرة والجبزة والشرقية والإسكندرية وشمال سيناء.. الأكثر تصويتًا حتى الآن





أحمد صبرى

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لا يوجد أى معوقات تعوق عملية الانتخابات فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسة، موضحًا أن جميع اللجان أغلقت فى التاسعة مساء اليوم.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى له منعقد الآن بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن نزول المصريين يعد مشهدًا حضاريًّا فريدًا، مناشدًا المواطنين النزول قدر الإمكان للحافظ على حقهم الدستورى.





وأكد أن أكثر المحافظات إقبالًا على التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية كانت القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية وشمال سيناء.

وأوضح أن الإقبال كان كبيرًا فى لجان المغتربين، وأكثرها لجان العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الإقبال كان جيدًا جدًّا بالمحافظات الحدودية.