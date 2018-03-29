الوطنية للانتخابات: لا مد لفترة التصويت.. وكارهو الوطن أذهلهم المشهد

سلوى عثمان أُسدل الستار أمس على الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وأكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم صحة مد فترة التصويت ليوم رابع، مؤكدا أن كارهى الوطن أذهلهم المشهد الرائع بتوافد الناخبين ومشاركتهم الكثيفة فى العملية الانتخابية.وأعلن إن الهيئة ستح

سلوى عثمان

أُسدل الستار أمس على الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وأكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم صحة مد فترة التصويت ليوم رابع، مؤكدا أن كارهى الوطن أذهلهم المشهد الرائع بتوافد الناخبين ومشاركتهم الكثيفة فى العملية الانتخابية.

وأعلن إن الهيئة ستحاسب وسائل الإعلام المروجة للشائعات، وأن غرامة عدم التصويت منصوص عليها فى القانون ولم تستحدثها الهيئة، على أن يُعاقب المخالف بغرامة تصل إلى 500 جنيه.

وأضاف الشريف، خلال مؤتمر صحفى للهيئة، أن حث الناس على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018 أمر يضمن سلامة الانتخابات، مبينا أن من حق مرشحى الرئاسة الطعن على النتيجة خلال 48 ساعة من إعلانها.

وأوضح أن هناك ضمانات للعملية الانتخابية، منها متابعة كل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، والتصويت فى صندوق شفاف، والحبر الفسفورى، والفرز والإعلان العددى فى اللجان الفرعية مباشرة.

ونفى الشريف ما تردد حول إضافة 10 درجات لطلاب الثانوية العامة فى حال مشاركتهم بالعملية التصويتية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية التى بدأت داخل مصر الإثنين الماضى وانتهت أمس الأربعاء ومقرر إعلان نتيجتها 2 أبريل، بين الرئيس عبدالفتاح السيسى المرشح لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وفى حال أسفرت النتائج عن الحاجة للإعادة ستجرى فى الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين فى الخارج، وفى الداخل من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية أول مايو.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى انتخابات 2018، 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.