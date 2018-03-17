الوطنية للانتخابات: لا شكاوى حتى الآن في تصويت الخارج

في اليوم الثاني لإنتخابات المصريين بالخارجالوطنية للإنتخابات : لا شكاوى حتى الانوزيرة الهجرة تتابع الانتخابات من غرفة عمليات الوزارة و " المصريين الأحرار" يتابع الانتخابات بمندوبينو"مستقبل وطن" يستكمل دعمه للرئيس بالمحافظات" حملة موسي " تطالب الوطنية للانتخابات بإلغاء الصمت الانتخا

في اليوم الثاني لإنتخابات المصريين بالخارج





الوطنية للإنتخابات : لا شكاوى حتى الان





وزيرة الهجرة تتابع الانتخابات من غرفة عمليات الوزارة و “ المصريين الأحرار” يتابع الانتخابات بمندوبين

و”مستقبل وطن” يستكمل دعمه للرئيس بالمحافظات

” حملة موسي ” تطالب الوطنية للانتخابات بإلغاء الصمت الانتخابي أثناء عملية التصويت فى الانتخابات المقبلة

سلوى عثمان

في اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية ، والتى تستمر حتى غدا الاحد 18 مارس ، أعلنت الهيئة العليا للإنتخابات عن عدم وجود شكاوى حتى الان بالدول التى يتم فى تصويت المصريين لاختيار رئيس الجمهورية ، كما أعلنت وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج عن متابعة السفيرة نبيلة مكرم للأوضاع من خلال غرفة العمليات التى تم تشكيلها لمتابعة الانتخابات بالخارج ، وعلى صعيد أخر اعلنت احزاب ” المصريين الاحرار ” و ” مستقبل وطن ” عن أشكال متابعتها للانتخابات الرئاسية ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنها تتابع تصويت المصريين فى الخارج ، حيث بلغ عدد اللجان الفرعية التى تم فتحها فى التاسعة صباحا بحسب توقيت كل دولة فى الخارج الى 116 لجنة من أصل 139لجنة ، وتابعت الهيئة فتح اللجان أولًا بأول من خلال أجهزة التابلت التى تستخدم فى تصويت المصريين فى الخارج، والتى تسجل بيانات من قاموا بالإدلاء بأصواتهم فضلا عن ربط 16 لجنة فرعية فى أكثر من دولة بالصوت والصورة بالهيئة الوطنية لمتابعة الانتخابات الرئاسية .

وحسب بيان الهيئة الوطنية للانتخابات فقد شهد اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية فى الخارج إقبالًا كثيفًا من جانب المصريين المتواجدين بدول العالم، حيث جاءت الكويت الأعلى من حيث التصويت تلتها السعودية ثم الإمارات



** اتصالات مستمرة



كما عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع بداية اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، اجتماعًا بأعضاء غرفة العمليات التي أطلقتها الوزارة لمتابعة سير انتخابات المصريين بالخارج، والتعامل مع أي نوع من الشكاوى يتعرض لها الناخبين على مدار الساعة.

وأكدت الوزيرة خلال اجتماعها على التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية للرد على كافة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمصريين بالخارج خلال مشاركتهم بالعملية الانتخابية.

ووجهت الوزيرة بفتح خطوط اتصال مع رؤساء الجالية المصرية في كل من مدينتي تبوك والدمام بالسعودية لتوفير حافلات نقل لهم تقلهم إلى مقرات الاقتراع، وذلك استجابة لعدد من الاستفسارات التي تلقتها غرفة عمليات الوزارة خلال اليوم الأول من العملية الانتخابية، كما اطمأنت على سير العمل داخل الغرفة من خطوط ساخنة تتلقى شكاوى واستفسارات المصريين بالخارج، بالإضافة لفريق التواصل الاجتماعي والإعلام للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج.

ووجهت الوزيرة برصد أنواع الشكاوى والاستفسارات والتعامل معها بشكل فوري على مدار اليوم، وفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بكيفية تصويت المصريين بالخارج في العملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، تلقت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عددًا كبيرًا من الاستفسارات وصل عددها لـ 30 استفسارًا من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية تمحورت حول عدم قدرة المصريين المقيمين بالمنطقة بالمشاركة في العملية الانتخابية نظرًا لبعد المسافة الفاصلة بينها وبين مقر اللجنة الانتخابية في الرياض، حيث تصل المسافة لأكثر من 450 كيلو متر.



واستجابةً لهذه المطالب سارعت غرفة العمليات بالتحرك لتوفير حافلات نقل لهم، من خلال التواصل المكثف مع كلا من السيد محمد حسين، حمادة عثمان من الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية لمساعدة المصريين الراغبين في السفر لمدينة الرياض حيث مقر الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، فقد تم توفير عدد 4 حافلات نقل كبيرة وأكثر من 20 سيارة صغيرة لنقل المصريين للرياض، كما يتم التنسيق المستمر مع المسؤولين عن الحافلات للتواصل مع المصريين في المنطقة الشرقية لسهولة التجمع، ويجري تجهيز حافلات أخرى لتغطية اليوم الثاني والثالث من الانتخابات.



** التزام



ومن جانبه، أكد عادل عصمت المتحدث الرسمي لحمله المرشح الرئاسي موسي مصطفي موسي، أنهم التزموا بالقرار رقم (٢) الصادر عن الهيئة الوطنية والذي يحدد فترة الحملة الانتخابية والاتصال بالناخبين اعتباراً من ٢٥ فبراير وحتي ٢٣ مارس على أن يتخللها فترة صمت لمده (يومان فقط ) هما الأربعاء والخميس ١٤ و ١٥ مارس وهي الأيام التي تسبق عملية التصويت

وأعلن عصمت أنهم فوجئوا بتصريح للمتحدث الاعلامي للهيئة الوطنية يؤكد فيه مد فتره الصمت إلى ٥ أيام كاملة حيث تم إضافة فترة التصويت وهي ثلاثة أيام وهي فتره غير مدونة بالقرار أصلا.

وشدد على أن ذلك أحدث ارتباكاً وتسبب في إلغاء وتأجيل فعاليات كانت قد حددت من قبل وتم الاستعداد الكامل لها، وهو ماتسبب أيضا في طول فترة الصمت إلى 5 أيام كاملة مستقطعة من ٢٧ يوما هي إجمالي أيام الحملة لتقتصر الحملة الانتخابية الرئاسية علي (٢٢ يوما ) فقط وهي مدة قصيرة للغاية وغير كافية

وطالب عصمت الهيئة بمعالجة هذا الوضع مستقبلا فلا يجوز أن تقل فترة الحملة “الاتصال بالناخبين” عن ٣٠ يوم كاملة حتي تتمكن حملة أي مرشح رئاسي من طرح اهم أفكارها للناخبيين وإقامة فعالياتها وتوزيع منشوراتها الانتخابية علي اكبر عدد من الناخبين

** متابعة مستمرة.



وعلى صعيد نشاطات الأحزاب ، أعلن حزب” المصريين الاحرار ” عن تواجد مندوبين له بالعديد من الدول ومنها السعودية والكويت.

وقال أحمد علي حسن، مندوب الحزب بالسعودية، إن اللجان الانتخابية بجدة والرياض تشهد حضورا جيدا للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج في ثان أيام انتخابات الرئاسة.

وأضاف مندوب الحزب، أن المصريون يتكبدوا مشقة مسافات بعيدة للوصول إلي مقرات الاقتراع حبا في بلادهم ومساندتها والحفاظ علي مكانتها العالية وقدرها السامي.

وأشاد على بجهود السفارة المصرية بجده والبعثه الدبلوماسية التي تحافظ علي الصوره الحضارية لمصر أم الدنيا، وتسهيل إجراءات التصويت وفق ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع: “أن نزول المصريون بالخارج رغم عدم وجود عطله رسميه باعداد غفيره يعد شوكه في ظهر اصحاب الاصوات المعادية لمصر، وستبدد المؤامرة وتخرس الالسنه بنزول ملايين المصريين للجان التصويت داخل مصر “

وقال محمود عشيش مسئول حملة مواطن بالدول العربية بالكويت ، إن المصريون بالكويت حريصون علي المشاركة الفاعله واختيار رئيس الجمهورية

مشيراً إلي أن اسر كاملة تصطف بدورها للإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية ويحرص المواطنين علي حمل اعلام الجمهورية فخرا ببلادهم ويرددوا الاغاني الوطنية.

وأشاد بمجهودات السفارة المصرية بالكويت وجهود الشرطة الكويتيه لدورها في التأمين والتنظيم.



** نقاط تمركز



أما حزب ” مستقبل وطن ” فدشن فاعلية جديدة بعنوان ” نقاط تمركز ” بالمحافظات المختلفة ومنها محافظة بني سويف لعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 4 سنوات، ودعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتم توزيع برشورات مطويات بها إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

قال وائل محفوظ ، منسق الفاعلية ، إن هذه الفعاليات التى تشهدها جميع مراكز وميادين محافظة بنى سويف هدفها تعريف المواطنين بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أن الحملة مستمرة حتى يوم 20 مارس

وانها تتواجد فى 1000 نقطة تمركز على مستوى الجمهورية في وقت واحد .

وأشاد أسامة يوسف، أمين التنظيم ان نقاط التمركز لدعم الرئيس السيسي تلقى ترحاب وقبول كبير من المواطنين، واننا نؤكد دائما على العهد نرى فى الرئيس السيسى مستقبل وطن .

وبمحافظة دمياط قام محمود بسيوني الأمين المساعد وبمرافقته عدد من أعضاء مركز كفر سعد بقيادة حسن صبح أمين مركز كفر سعد بعقد عدة نقاط للتمركز داخل مدينة كفر سعد لدعم وتاييد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من مارس الجاري .

وتم تنظيم مسيرة رائعة بالسيارات التي تحمل لافتات تأييد ودعم للرئيس السيسي بحضور نخبة متميزة من اعضاء أمانة كفر سعد وعلي رأسهم السيد ناجي الأمين المساعد لأمين كفر سعد، هيام محمد أمين التقييم والمتابعة أيمن سليمان أمين الإعلام بكفر سعد وسط حضور عدد من أعضاء حزب مستقبل وطن دمياط بمركز كفر سعد .

وخلال المسيرة تم توعية المواطنين بضرورة استخدام حقهم القانوني والمشاركة الايجابية في والادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة وأعلن جميع المواطنين دعمهم الكامل الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية استكمالا لمسيرة النجاح من أجل وطننا الحبيب مصر .

يتنافس على مقعد الرئاسة الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي ، ورمزه النجمة ، والمهندس موسي مصطفي موسي برمز الطائرة ، وتجري عمليات التصويت في 139 لجنة بـ 124 دولة بالخارج، وذلك في مقر 123 سفارة و16 قنصلية مصرية بإشراف 714 دبلوماسيا مصريا ، وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء عمليات التصويت في 4 دول هي سوريا واليمن وليبيا والصومال لدواعٍ أمنية، وحرصاً على أرواح المصريين المقيمين هناك ، ومن المقرر أن تبدأ عمليات تصويت المصريين في الداخل أيام 26 و27 و28 مارس الحالي