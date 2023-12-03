الوطنية للانتخابات: انتهاء تصويت المصريين بالخارج في 16 لجنة اقتراع بالانتخابات الرئاسية

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن أعمال تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، قد انتهت في مواعيدها المقررة في 16 لجنة اقتراع فرعية بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، في ضوء فروق التوقيت المحلية لكل دولة، في حين لا تزال هناك 116 لجنة اقتراع مستمرة في العمل واستقبال الناخبين.

وأشار المستشار بنداري – في تصريح له اليوم خلال تفقده سير الاقتراع في الخارج من داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات عبر تقنية البث المباشر – إلى أنه لا تزال هناك 5 لجان اقتراع ستبدأ عملها في غضون الساعات القليلة المقبلة، في إطار اليوم الثالث والأخير من الأيام المحددة لتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية.

وأكد أنه في نهاية اليوم الثالث والأخير من الاقتراع، ستبدأ السفارات والقنصليات التي تُجرى بها العملية الانتخابية، عملية فرز أصوات الناخبين وإثبات الأرقام التي حصل عليها كل مرشح بعد فصل الأصوات الصحيحة عن الباطلة، وإدراج إحصاء الأصوات وكافة البيانات المتعلقة بالانتخابات في المحاضر المخصصة لهذا الغرض، وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتم ضمها إلى نتائج الفرز في أعقاب انتهاء مرحلة تصويت المصريين داخل البلاد، ومن ثم إعلان النتائج الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة.

وتواصل مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مع عدد من سفراء مصر والقناصل، للوقوف منهم على مجريات العملية الانتخابية بداخل مقار السفارات والقنصليات، حيث أكدوا بدورهم أن الاقتراع يسير بانتظام ودون مشاكل أو عقبات تعطل سير الانتخابات، والالتزام الكامل بتعليمات الهيئة والضوابط التي وضعتها في هذا الشأن.

ولفت عدد من السفراء إلى حدوث مشكلات تقنية لفترة وجيزة، تتمثل في عدم قدرة جهاز القارىء الإلكتروني على قراءة بيانات بعض بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر، مشيرين إلى أنه سارعوا إلى التواصل بشأنها مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تمكن فريق الدعم الفني بها من حل جميع تلك المشكلات وعودة عملية الاقتراع إلى طبيعتها.