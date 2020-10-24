سيـــاســة

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل بأول أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب

استقبلت لجان الاقتراع لانتخابات مجلس من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء
ياسمين فواز 1:32 م, السبت, 24 أكتوبر 20 1:32 م, السبت, 24 أكتوبر 20

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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، إن عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية فى 14 محافظة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب جرت بانتظام.

واستقبلت لجان الاقتراع لانتخابات مجلس النواب اليوم الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغدا الأحد.

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وقال المستشار لاشين، في تصريحات له اليوم السبت، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التي تتم داخل اللجان الانتخابية.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الهيئة وجهازها التنفيذي على اتصال دائم مع رؤساء المحاكم الابتدائية واللجان العامة لمتابعة عملية الاقتراع بشكل لحظي وواقعي، ورصد أي شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

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وأشار إلى تخصيص رقم ساخن 19826، لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن عملية انتخاب ثاني برلمان في مصر بعد ثورة 30 يونيو تسير تحت إشراف قضائي كامل وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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وأهاب لاشين بجموع وأطياف الشعب المصري بالنزول إلى اللجان والاحتكام لصناديق الاقتراع، والمساهمة في بناء وطنهم الحبيب مصر.

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بقلم ياسمين فواز

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