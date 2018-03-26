الوطنية للانتخابات : استحالة تكرار تصويت أى مواطن خارج مصر وفى الداخل

حسين فهمى كان فى زيارة للسفير بأبو ظبى ولم يصوت فى الخارج أحمد صبرى قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه من المستحيل تكرار تصويت أى مواطن خارج مصر وداخلها، وذلك ردًّا على الأخبار المتداولة عن تصويت…

حسين فهمى كان فى زيارة للسفير بأبو ظبى ولم يصوت فى الخارج









أحمد صبرى

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه من المستحيل تكرار تصويت أى مواطن خارج مصر وداخلها، وذلك ردًّا على الأخبار المتداولة عن تصويت الفنان حسين فهمى فى أبو ظبب، ثم إعادة التصويت، اليوم، فى مصر.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى له منعقد الآن بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن فهمى كان فى زيارة للسفير المصرى بالسفارة بأبو ظبى وكان يدعم عملية التصويت فقط وأدلى بصوته داخل مصر، مضيفًا أنه فى حال تصويت أى مصرى بالخارج يتم حذفه من كشوف الناخبين التى يتم إرسالها فى اللجان.