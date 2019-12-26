الوطنية للإنتاج الحيوانى : نعمل على سد الفجوة الغذائية والاستغناء تدريجيا عن الاستيراد

أكد اللواء طبيب فايز أباظة، رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى أن المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها فى هذا المجال تهدف إلى تقليل الفجوة الغذائية

أكد اللواء طبيب فايز أباظة، رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى أن المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها فى هذا المجال تهدف إلى تقليل الفجوة الغذائية، تفاديا لأى متغيرات تطرأ على الساحة العالمية من تقلبات سياسية واقتصادية.

الوطنية للإنتاج الحيوانى : نسعى لتفادي أى متغيرات تطرأ على الساحة العالمية

وأضاف أن الشركة أعدت المخطط العام للمشروع وفق أحدث ما توصل إليه فى هذا المجال، ليشمل مجمعات نموذجية لإنتاج اللحوم والألبان، ومجازر حديثة، ومصانع للألبان ومنتجاتها، بإجمالى 22 موقعًا فى 9 محافظات.

وأشار أباظة -خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيوانى فى محافظة الفيوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى- إلى أنه تم تجهيز بنية تحتية وإدارية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لهذه المشروعات، بالتسنيق مع الجامعات المصرية ووزارة الزراعة والمنظمات العالمية ذات الصلة، موضحا أنه تم مراعاة الاعتبارات العلمية.

وشدد على أن هذا المشروع يهدف إلى سد الفجوة الغذائية، وتقليل الأسعار، وإدخال سلالات فى السوق المحلية بما يعود بالنفع على المواطن المصرى، والاستغناء تدريجيا عن الاستيراد من الخارج.