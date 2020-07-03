«الوطنية للإعلام» توضح توصياتها لانتظام العمل بجميع قطاعاتها

أوضحت اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية حول توصيات الخاصة بانتظام العمل بكافة قطاعات الوطنية للإعلام والتعايش مع فيروس كورونا، نظراً لما أثير على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي .

وجاء بالتوصية الخاصة بانتظام العمل ألا يضار أي من العاملين نتيجة قيام كل قطاع بتنظيم العمل حسب الاحتياجات الفعلية بما يحفظ انتظام العمل، وهذا يوضح أن كل رئيس قطاع وما يتبعه من تقسيمات تنظيمية مسئولين عن تحديد طاقه العمل ونسبه احتياجاتهم من حضور العاملين للوفاء بمتطلبات العمل الضرورية التي هم وحدهم علي دراية بها ولانتظام سير العمل الذي يقومون به.

مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا، ومع مراعاة الالتزام بضوابط ولوائح صرف المستحقات للعاملين بكل قطاع وبما يتوافق مع قوانين الهيئة الصادرة في هذا الخصوص .

وعن الأمراض المزمنة والسيدة الحامل فقد جاء بالتوصيات أن الرعاية الطبية هي الجهة المنوط بها إصدار التقارير الطبية ،لإثبات ذلك وتحديد فترة الإجازة حسب كل حالة .

وتشير اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية أن هذه التوصيات جاءت تنفيذاً ً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنه 2020 وخطه الدولة للتعايش مع فيروس كورونا مع توفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية،

وجاء بالقرار أن تقدم مختلف الجهات الحكومية خدماتها للمواطنين طبقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة مع تنظيم قواعد تشغيل العاملين طبقاً لما تراه محققاً للصالح العام مع توفير الحماية اللازمة بمراعاة التدابير الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.