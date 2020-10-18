الوطنية للإعلام تحصل على حق الاستفادة من 93 فيلما سينمائيا

من روائع و إبداعات السينما المصرية

نجحت الهيئة الوطنية للإعلام فى الحصول على موافقة المجلس بإنهاء إجراءات استفادة قنوات النيل المتخصصة من عدد 93 فيلما سينمائيا من روائع و إبداعات السينما المصرية.

ووفق الهيئة، فهذه الأفلام رسخت قيم راقية فى المجتمع المصرى وجسدت بطولات عظيمة قدمها نخبة من ألمع نجوم السينما و ستسهم في إثراء المحتوى بالقنوات المتخصصة.

جاء ذلك فى إطار التعاون المشترك والمثمر بين الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر .

وتأتي تلك الخطوة فى إطار حرص الوطنية للإعلام على إثراء العرض على شاشات القنوات المتخصصة لامتاع للمشاهد المصرى بهذه المجموعة من الأفلام السينمائية التراثية المتميزة و التى ترضى كافة الأذواق.