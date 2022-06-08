«الوطنية للإعلام»: بث مباشر لانطلاق القمر الصناعي الجديد نايل سات 301

يشارك اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في فعاليات إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301 من ولاية فلوريدا الأمريكية.



وأنهت شاشات الوطنية للإعلام جميع استعداداتها لنقل هذا الحدث التاريخي في بث حي ومباشر لجميع فعاليات عملية إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايل سات 301 في الحادية عشر وثلاث دقائق بتوقيت القاهرة، حيث سيتم الإطلاق على قمر فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية.



وتتابع قنوات الوطنية للإعلام لحظة بلحظة عملية الإطلاق ليشاهد المصريين ويسعدوا بتلك اللحظات التاريخية بتحقيق إنجاز جديد لإعلامهم الوطني حيث يحمل القمر الصناعي المصري نايل سات بتكنولوجيا متقدمة توفر العديد من الخدمات أهمها الإنترنت عريض النطاق لتغطية محافظات مصر والمناطق النائية.

يذكر أن نايل سات 301 يضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في نايل سات 201، وسيتوسع القمر في نطاق تغطيته، إضافة للمناطق التى يغطيها القمر الحالي، حيث سيتم تغطية دول جنوب القارة الأفريقية ودول حوض نهر النيل، بهدف تحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة، ومواكبة توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الأفريقية.