الوطنية للإسكان تفوض البنك الأهلى فى تقييم ميريديان هيلوبوليس

فوضت شركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية البنك الأهلى المصرى لترشيح ثلاثة مكاتب استشارية لإعادة تقييم فندق ميريديان هيلوبوليس.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم، إن مجلس إدارتها وافق فى جلسته المنعقدة اليوم، على تفويض البنك الأهلى باعتباره المستشار المالى لعملية بيع فندق ميريديان هليوبوليس، للقيام بترشيح ثلاثة مكاتب معتمدة من المكاتب الاستشارية لإعادة تقييم الفندق.

كما فوض المجلس البنك فى الاتفاق مع هذه المكاتب على أسس التقييم الواجب اتباعها فى هذا الشأن وتحديد نطاق التكليف تبعا للقواعد المتبعة والمتعارف عليها فى هذا السياق.

وأضافت الشركة أن هذا التقييم سيعد أساس التفاوض مع المستثمرين الراغبين فى شراء الفندق، على أن تعرض الدراسة فور الانتهاء منها على مجلس الإدارة للاعتماد، تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة غير العادية للموافقة بشكل نهائى .

