الوطنية لعربات النوم تنتظر الموافقة على زيادة 30%

- 150 جنيهًا جديدة يتحملها المصريون عند استخدام قطارات الأجانب- مفاوضات مع السياحة لتوفير منحة بقيمة 80 مليون جنيه للتطويرمدحت إسماعيلتنتظر الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بهيئة السكة الحديدية، الموافقة على تطبيق زيادة جديدة فى أسعار تذاكرها، بنسبة تصل إلى

– 150 جنيهًا جديدة يتحملها المصريون عند استخدام قطارات الأجانب

– مفاوضات مع السياحة لتوفير منحة بقيمة 80 مليون جنيه للتطوير

مدحت إسماعيل

تنتظر الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بهيئة السكة الحديدية، الموافقة على تطبيق زيادة جديدة فى أسعار تذاكرها، بنسبة تصل إلى %30، فى قطارات فئة «الفرنساوى والإسباني»، بالتزامن مع زيادة تذاكر قطارات الدرجات الأولى والثانية.

قال مصدر مسئول بـ «السكة الحديدية»، إنه من المقرر تطبيق زيادة القيمة تتراوح ما بين 100 ـ 150 جنيهًا على المصريين، حال استخدامهم قطارات رقم 84 ـ و83، المخصصة للأجانب، وتظل أسعار التذكرة عند 80 دولارًا للأجانب، لأن السعر الحالى مناسب جداً.

لفت المصدر إلى أن الزيادة المقرر تطبيقها على قطارات النوم، عقب رفع قيمة تذاكر قطارات الهيئة المكيفة، والمميزة، والمطورة، متوقعاً أن تكون فى بداية الأسبوع الثانى من الشهر المقبل.

يذكر أن سعر تذاكر قطارات النوم 450 جنيهًا لتذكرة الراكب داخل «كابينة»، فى قطار 84، ويتحرك من محطة الجيزة فى 7:45 مساء يوميًا، إلى جانب قطار 82 الذى يتحرك 6:10 مساء، و350 جنيهاً فى قطار رقم 86، للراكب فى الكابينة المزدوجة، و550 جنيهًا داخل الكابينة مفرد، و80 دولارًا للأجانب فى قطار رقم 84.

وذكر المصدر أن الشركة الوطنية تجرى مفاوضات مع وزارة السياحة لتوفير منحة بقيمة 80 مليون جنيه، لتطوير القطارات، لافتاً الى أنه كان من المقرر توقيع اتفاق مع وزير السياحة السابق يحى راشد، قبل أيام من رحيله ضمن خطط دعم القطاع السياحى.

أوضح المصدر أن محمد نصرالله، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية، سيناقش الفترة المقبلة مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجديدة الحصول على المنحة، وبدء عملية التطوير.