«الوطنية لخدمات الملاحة الجوية» تعد خطة لتطوير أنظمة الإنذار والحماية ضد الحريق

تعد الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية مشروع خطة حماية متكاملة ضد أخطار الحريق وأنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي لتطوير الأنظمة بالمنطقة المركزية للملاحة الجوية.
وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن ذلك يأتى فى إطار خطة التأمين ضد أخطار الحريق بالمطارات وأنظمة الملاحة الجوية وكافة المنشآت الحيوية بالشركة القابضة للمطارات والشركات التابعة لها.
إضافة إلى ضرورة المراجعة والتحديث المستمر لجميع إجراءات السلامة وأنظمة الحماية المدنية والعمل على الارتقاء بالعنصر البشري لتحقيق أعلى معدلات السلامة.